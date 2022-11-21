Чим замінити яйця у випічці: практичні поради від Євгена Клопотенка

Із захмарними цінами на яйця настав час задуматися, чим їх замінити, щоб не зіпсувати смаку випічки й зберегти властивості тіста.

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Високі ціни на яйця змусили багатьох задуматися, як мінімізувати їх використання без шкоди для приготування, і відомий український кулінар та ресторатор Євген Клопотенко дав кілька порад, які допоможуть їм розв'язати цю проблему.

Перш ніж озвучити альтернативу яйцям, Клопотенко пояснив, навіщо їх додають у тісто. По-перше, яйця — натуральні емульгатори, які допомагають тісту стати тістом, тому що з'єднують і утримують усі складові. По-друге, вони затримують у продуктах повітря, створюючи для нього крихітні кишеньки. Завдяки цьому тісто може підніматися, ставати пухкішим під час випікання.

По-третє, у складі яєць переважає вода, так що чим більше їх у рецепті, тим менше іншої рідини додається до випічки. Це потрібно враховувати, шукаючи замінники.

Ну і насамкінець ресторатор наголосив, що яйця роблять вигляд випічки красивішим завдяки жовтку, яким змащують тісто перед тим, як відправити його в духовку.

Чим замінити яйця у випічці

Бананове пюре. Замінити яйця можна перетертим банановим пюре, орієнтуючись на розмір яйця. Додаючи їх у тісто, варто враховувати, що банан солодкий, тому може знадобитися зменшити кількість цукру. До того ж вони дають характерний смак готовим стравам, інтенсивність якого залежить від кількості доданого пюре, а ще стане щільнішою і вологішою.

За бажання бананове пюре можна замінити авокадовим, тоді додаткового солоду майже не буде. Однак варто враховувати, що в цьому випадку про економію не йдеться, враховуючи високу ціну авокадо.

Насіння льону

Перемелене насіння льону відмінно підходить як заміна яєць. Одне яйце дорівнює столовій ложці пудри, яку попередньо треба розчинити у трьох ложках води, добре розмішати і дати постояти. За консистенцією готовий для використання продукт нагадуватиме сире яйце. Насіння льону дає тісту цікавий горіховий присмак, а текстура виходить щільнішою. Як альтернатива льону — насіння чіа.

Газована вода

Вода з бульбашками забезпечить насичення тіста повітрям, що додасть пухкості та легкості страві. Для заміни одного яйця потрібно взяти приблизно 60 г газованої води.

Рисова мука

Рисова мука добре діє як загусник і сполучник для інгредієнтів. Борошно потрібно розводити у теплій воді. Необхідно орієнтуватися на щільність та обсяг яйця. Чим більше яєць, тим більше розчину. Аналогічно діє вівсянка. Її слід перемолоти кавомолкою, додати води, дати набрякнути і можна вливати у суміш тіста.

Крохмаль

Замість 1 яйця беруть 1 ст. ложку кукурудзяного крохмалю та 2 ст. ложки води. Приблизно стільки потрібно, щоб досягти бажаної консистенції. Але й тут головний орієнтир — яйце. Якщо здається, що густий або рідкісний розчин, потрібно змінити пропорції. Все потрібно перемішати до однорідності, а потім уже вливати в суміш для тіста. Картопляного крохмалю, як правило, потрібно трохи більше.

Для блиску та кольору

Блиску поверхні пирогів додасть проста вода з цукром, також можна використовувати підсолене молоко, а для жовтого відтінку випічки за бажанням можна використовувати цедру цитрусових, куркуму або морквяний сік на смак.

Нагадаємо, чим білі курячі яйця відрізняються від коричневих.