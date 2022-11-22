Вкусный и наваристый. Рецепт польского супа журек

Готовим традиционное блюдо наших западных соседей.

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ИНГРЕДИЕНТЫ

Для закваски:

100 г ржаной муки

400 мл воды

сок ½ лимона

Для супа:

2 л воды

4-5 картофелин

2 лука

1/3 сельдерея

1 морковь

300 г копченых ребер

200 г варено-копченой колбасы

100 мл сметаны

2 ст. л. масла

2 зубчика чеснока

2 лавровых листа

соль и перец по вкусу

Для начала беремся за овощи – чистим их и моем.

Для закваски высыпаем в миску муку и вливаем в нее 400 мл воды. Выжимаем сок половинки лимона. После этого хорошо перемешиваем содержимое.

Следующим этапом будет приготовление бульона. В кастрюлю вливаем 2 л воды и выкладываем порезанные овощи: 1/3 сельдерея, 1 морковь и 1 лук. Также вбрасываем 2 лавровых листа. Солим и варим 20 мин на среднем огне.

Тем временем режем картофель средними кубиками и вбрасываем его в овощи.

Зажарка. Режем вторую луковицу маленькими кубиками. Чавим 2 зубчика чеснока. Режем копченые ребра и колбасу. Разогреваем сковороду с 2 ст. л. масла и выкладываем на него лук, чеснок, ребрышки и колбасу. Все это хорошо жарим, пока лук не станет мягким.

Тем временем достаем из бульона кусочки моркови, лука и сельдерея. Кладем в кастрюлю зажарку.

Когда бульон закипит, добавляем в него закваску. Все это хорошо мешаем, чтобы не образовывались комочки.

Затем добавляем в кастрюлю 100 мл сметаны и еще раз мешаем. Можно добавить по желанию еще соли и свежемолотый черный перец. Подавать следует теплым вместе с сухариками или отварным яйцом.

Напомним, как приготовить рыбные палочки для детей.