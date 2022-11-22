Вкусный и наваристый. Рецепт польского супа журек
Готовим традиционное блюдо наших западных соседей.
Польский суп журек обычно подается во всех ресторанах Польши. О рецепте приготовления блюда в домашних условиях рассказывает украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для закваски:
- 100 г ржаной муки
- 400 мл воды
- сок ½ лимона
Для супа:
- 2 л воды
- 4-5 картофелин
- 2 лука
- 1/3 сельдерея
- 1 морковь
- 300 г копченых ребер
- 200 г варено-копченой колбасы
- 100 мл сметаны
- 2 ст. л. масла
- 2 зубчика чеснока
- 2 лавровых листа
- соль и перец по вкусу
Для начала беремся за овощи – чистим их и моем.
Для закваски высыпаем в миску муку и вливаем в нее 400 мл воды. Выжимаем сок половинки лимона. После этого хорошо перемешиваем содержимое.
Следующим этапом будет приготовление бульона. В кастрюлю вливаем 2 л воды и выкладываем порезанные овощи: 1/3 сельдерея, 1 морковь и 1 лук. Также вбрасываем 2 лавровых листа. Солим и варим 20 мин на среднем огне.
Тем временем режем картофель средними кубиками и вбрасываем его в овощи.
Зажарка. Режем вторую луковицу маленькими кубиками. Чавим 2 зубчика чеснока. Режем копченые ребра и колбасу. Разогреваем сковороду с 2 ст. л. масла и выкладываем на него лук, чеснок, ребрышки и колбасу. Все это хорошо жарим, пока лук не станет мягким.
Тем временем достаем из бульона кусочки моркови, лука и сельдерея. Кладем в кастрюлю зажарку.
Когда бульон закипит, добавляем в него закваску. Все это хорошо мешаем, чтобы не образовывались комочки.
Затем добавляем в кастрюлю 100 мл сметаны и еще раз мешаем. Можно добавить по желанию еще соли и свежемолотый черный перец. Подавать следует теплым вместе с сухариками или отварным яйцом.
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