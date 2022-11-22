Смачний та наваристий. Рецепт польського супу журека

Готуємо традиційну страву наших західних сусідів.

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ІНГРЕДІЄНТИ

Для закваски:

100 г житнього борошна

400 мл води

сік ½ лимона

Для супу:

2 л води

4-5 картоплин

2 цибулі

1/3 селери

1 морква

300 г копчених ребер

200 г варено-копченої ковбаси

100 мл сметани

2 ст. л. олії

2 зубчики часнику

2 лаврових листи

сіль та перець до смаку

Для початку беремося за овочі — чистимо їх та миємо.

Для закваски висипаємо в миску борошно та вливаємо до нього 400 мл води. Вичавлюємо сік половинки лимона. Після цього гарно перемішуємо вміст.

Наступним етапом буде приготування бульйону. У каструлю вливаємо 2 л води та викладаємо порізані овочі: 1/3 селери, 1 моркву та 1 цибулю. Також вкидаємо 2 лаврових листки. Солимо та варимо 20 хв на середньому вогні.

Тим часом ріжемо картоплю середніми кубиками та вкидаємо її до овочів.

Засмажка. Ріжемо другу цибулину маленькими кубиками. Чавимо 2 зубчики часнику. Ріжемо копчені ребра та ковбасу. Розігріваємо сковорідку з 2 ст. л. олії та викладаємо на неї цибулю, часник, реберця та ковбасу. Усе це гарно смажимо, поки цибуля не стане м’якою.

Тим часом дістаємо з бульйону шматочки моркви, цибулі та селери. Кладемо в каструлю засмажку.

Коли бульйон закипить, додаємо в нього закваску. Усе це гарно мішаємо, щоб не утворювалися грудочки.

Після цього додаємо в каструлю 100 мл сметани та ще раз мішаємо. Можна додати за бажання ще солі та свіжомелений чорний перець. Подавати варто теплим разом із сухариками або відвареним яйцем.

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