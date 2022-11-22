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Еда

Как приготовить бисквит в мультиварке

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Фото: Євген Клопотенко

Готовим десерт с помощью современных технологий.

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Бисквит идеально подойдет для перекуса с чаем как отдельный десерт или послужит основой для торта. О приготовлении бисквита в мультиварке рассказывает украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 5 яиц
  • 200 г сахара
  • 160 г муки
  • 1 щепотка соли
  • 1 ч. л. ванильного сахара (по желанию)
  • 20 г сливочного масла (для смазывания формы)

Для начала готовим яйца (чтобы они были комнатной температуры). Разбиваем их в стеклянную миску и добавляем щепотку соли, сахар и ванильный сахар. Хорошо все это взбиваем. Масса должна визуально увеличиться в три раза.

После этого добавляем муку силиконовой лопаткой и небольшими порциями.

Тем временем смазываем чашу мультиварки 20 г сливочного масла. Вкладываем в нее нашу массу и выпекаем 40 минут с режимом "Выпечка". Когда бисквит будет готов, оставьте его в мультиварке еще на 15 минут. Затем дайте ему остыть и тогда вынимайте.

Напомним, чем заменить яйца в выпечке.