Как приготовить бисквит в мультиварке
Готовим десерт с помощью современных технологий.
Бисквит идеально подойдет для перекуса с чаем как отдельный десерт или послужит основой для торта. О приготовлении бисквита в мультиварке рассказывает украинский ресторатор Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 5 яиц
- 200 г сахара
- 160 г муки
- 1 щепотка соли
- 1 ч. л. ванильного сахара (по желанию)
- 20 г сливочного масла (для смазывания формы)
Для начала готовим яйца (чтобы они были комнатной температуры). Разбиваем их в стеклянную миску и добавляем щепотку соли, сахар и ванильный сахар. Хорошо все это взбиваем. Масса должна визуально увеличиться в три раза.
После этого добавляем муку силиконовой лопаткой и небольшими порциями.
Тем временем смазываем чашу мультиварки 20 г сливочного масла. Вкладываем в нее нашу массу и выпекаем 40 минут с режимом "Выпечка". Когда бисквит будет готов, оставьте его в мультиварке еще на 15 минут. Затем дайте ему остыть и тогда вынимайте.
Напомним, чем заменить яйца в выпечке.