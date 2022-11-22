Як приготувати бісквіт у мультиварці

Готуємо десерт за допомогою сучасних технологій.

Related video

Бісквіт ідеально підійде для смакування з чаєм як окремий десерт або слугуватиме основою для торту. Про приготування бісквіту у мультиварці розповідає український ресторатор Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

5 яєць

200 г цукру

160 г борошна

1 дрібка солі

1 ч. л. ванільного цукру (за бажанням)

20 г вершкового масла (для змащування форми)

Для початку готуємо яйця (щоб вони були кімнатної температури). Розбиваємо їх у скляну миску та додаємо дрібку солі, цукор та ванільний цукор. Гарно все це взбиваємо. Маса повинна візуально збільшитися у три рази.

Після цього додаємо борошно силіконовою лопаткою та невеликими порціями.

Тим часом змащуємо чашу мультиварки 20 г вершкового масла. Вкладаємо в неї масу та випікаємо 40 хвилин з режимом "Випічка". Коли бісквіт буде готовий, залиште його в мультиварці ще на 15 хвилин. Потім дайте йому охолонути і аж тоді виймайте.

Нагадаємо, чим замінити яйця у випічці.