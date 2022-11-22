Как в Италии. Рецепт пиццы с томатами и базиликом от Клопотенко

Любимое блюдо детей, без которого не обходится ни один праздник, готовится просто.

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Итальянская кухня известна прежде всего пастой и вкусной пиццей. О приготовлении последней рассказывает ресторатор Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

Для теста:

300 г муки

200 мл кефира 2,5%

4 ст. л. подсолнечного масла

½ ч. л. сахара

½ ч. л. соли

½ ч. л. разрыхлителя

Для соуса:

70 мл томатного сока

3 свежих томата (150 г)

3 ст. л. воды

½ ч. л. соли

½ ч. л. сахара

сухой орегано по вкусу

Для начинки:

150 г мягкой моцареллы

3 веточки базилика

1 ст. л. оливкового масла

бальзамический уксус (для подачи по желанию)

Для начала беремся за приготовление теста. В глубокую миску всыпаем 300 г муки. К ней добавляем 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, кефир и подсолнечное масло. Замешиваем эластичное тесто. После этого делаем шар, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 20 мин отдохнуть.

Тем временем духовку разогреваем до 220 градусов.

Готовим соус. С томатов снимаем шкурку. Делаем ножом крестообразные надрезы. После этого выкладываем овощи в миску и заливаем кипятком, чтобы кожура лучше снималась. Мелко режем наши томаты и выкладываем их на сковороду с томатным соком. Добавляем к ним орегано. Доводим до кипения и вливаем 3 ст. л. воды, 1/2 ч. л. соли и 1/2 ч. л. сахара. Варим до консистенции густого соуса.

Тем временем выкладываем наше тесто на присыпанный мукой стол. Раскатываем и формируем тонкий корж. Застилаем противень пергаментом и перекладываем тесто. Пиццу смазываем соусом (2 см от краев).

На соус выкладываем 150 г порезанной моцареллы и ставим выпекаться на 10-12 мин при температуре 220 градусов.

За несколько минут до готовности достаем пиццу из духовки, поливаем 1 ст. л. оливкового масла и кладем на поверхность пиццы листики из трех веточек базилика. Также можно подавать с бальзамическим уксусом.

Напомним, как приготовить польский суп журек.