Як в Італії. Рецепт піци з томатами та базиліком від Клопотенка

Улюблена страва дітей, без якої не обходиться жодне свято, готується доволі просто.

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Італійська кухня відома перш за все пастою та смачною піцою. Про приготування останньої розповідає ресторатор Євген Клопотенко.

Інгредієнти

Для тіста:

300 г борошна

200 мл кефіру 2,5%

4 ст. л. соняшникової олії

½ ч. л. цукру

½ ч. л. солі

½ ч. л. розпушувача

Для соусу:

70 мл томатного соку

3 свіжих томати (150 г)

3 ст. л. води

½ ч. л. солі

½ ч. л. цукру

сухий орегано до смаку

Для начинювання:

150 г м’якої моцарели

3 гілочки базиліку

1 ст. л. оливкової олії

бальзамічний оцет (для подачі за бажанням)

Для початку беремося за приготування тіста. У глибоку миску всипаємо 300 г борошна. До нього додаємо 1/2 ч. л. розпушувача, 1/2 ч. л. цукру, 1/2 ч. л. солі, кефір та соняшникову олію. Замішуємо еластичне тісто. Після цього робимо кулю, загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 20 хв відпочити.

Тим часом духовку розігріваємо до 220 градусів.

Готуємо соус. З томатів знімаємо шкірку. Робимо ножем хрестоподібні надрізи. Після цього викладаємо овочі в миску та заливаємо кип’ятком, аби шкірка краще знімалася. Дрібно ріжемо наші томати та викладаємо їх на сковорідку з томатним соком. Додаємо до них орегано. Доводимо до кипіння та вливаємо 3 ст. л. води, 1/2 ч. л. солі та 1/2 ч. л. цукру. Варимо до консистенції густого соусу.

Тим часом викладаємо наше тісто на присипаний борошном стіл. Розкачуємо та формуємо тонкий корж. Застеляємо деко пергаментом та перекладаємо тісто. Піцу змащуємо соусом (2 см від країв).

На соус викладаємо 150 г порізаної моцарели та ставимо випікатися на 10-12 хв за температури 220 градусів.

За кілька хвилин до готовності дістаємо піцу з духовки, поливаємо 1 ст. л. оливкової олії та кладемо на поверхню піци листочки з трьох гілочок базиліка. Також можна подавати з бальзамічним оцтом.

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