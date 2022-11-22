Просто и вкусно. Рецепт лепешек с творогом и зеленью

Считается, что это армянское блюдо, хотя подобные лепешки есть во многих кухнях мира.

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Секрет в приготовлении лепешки с зеленью – обилие этой самой зелени. Пусть ее будет много и она будет разной. Хотя можно ограничится и только зеленым луком, или тем, что у вас успело вырасти на огороде, или нашлось на полках в супермаркете. Подойдут щавель, шпинат, кресс-салат, руккола, словом, все, что попадает под определение "зелень".

В любом случае это простое и сытное блюдо, которым можно перекусить во время рабочего дня, иди даже взять с собой в дорогу. Вы можете сделать также лепешки без творога, только с зеленью, просто тогда ее понадобится больше.

Лепешка с творогом и зеленью

Ингредиенты:

Кефир — 250 мл;

Сода – половика чайной ложечки;

Мука — 320 гр;

Творог — 200 гр;

Укроп — 15 гр;

Мангольд — 15 гр;

Зеленый лук — 15 гр;

Одно куриное яйцо

Сливочное масло, соль, молотый черный перец.

Кефир комнатной температуры смешать с содой и солью. Подождать несколько минут. Постепенно добавлять муку, перемешивая тесто. Тут главное не переборщить с мукой, тесто должно оставаться нежным, чтобы его можно было раскатать.

Тесто должно получится мягким и липким. Так что, когда будете вымешивать его уже не в миске, а на столе, присыпьте руки мукой, чтоб не прилипало. Вымесив тесто, верните его в миску и дайте отдохнуть около 15 минут.

А пока приготовьте начинку: порежьте всю зелень и смешайте с творогом. Добавьте яйцо, посолите и поперчите. Помните, творог должен быть сухим.

Разделите тесто на шесть частей и скатать каждую в шар. Раскатывайте тесто тонкими кружками, на половинку выкладывайте начинку и накрывайте "пустой" половинкой, как если бы готовили чебуреки, или гигантские вареники. Защипните края.

Жарьте лепешки на сухой, хорошо разогретой сковороде, пока они не подрумянятся с двух сторон.

Готовые лепешки смажьте сливочным маслом. Подавайте, разрезав на кусочки.

Также вы можете приготовить картофельные лепешки. Для них потребуется минимум ингредиентов, и они прекрасно подойдут к завтраку.