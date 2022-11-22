Просто та смачно. Рецепт коржиків з сиром та зеленню

Вважається, що це вірменська страва, хоча подібні коржики є в багатьох кухнях світу.

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Секрет у приготуванні коржика із зеленню — велика кількість цієї зелені. Нехай її буде багато, і вона буде різною. Хоча можна обмежитися і лише зеленою цибулею, або тим, що у вас встигло вирости на городі, або знайшлося на полицях у супермаркеті. Підійдуть щавель, шпинат, крес-салат, рукола, словом, все, що потрапляє під визначення "зелень".

У будь-якому випадку ця проста і ситна страва, якою можна перекусити під час робочого дня, йди навіть взяти з собою в дорогу. Ви можете зробити також коржики без сиру, тільки з зеленню, просто тоді її знадобиться більше.

Коржик з сиром і зеленню

Складові:

Кефір — 250 мл;

Сода — половика чайної ложечки;

Борошно — 320 г;

Сир — 200 г;

Кріп — 15 г;

Мангольд — 15 г;

Зелена цибуля — 15 г;

Одне куряче яйце;

Вершкове масло, сіль, мелений чорний перець.

Кефір кімнатної температури змішати з содою та сіллю. Зачекати кілька хвилин. Поступово додавати борошно, перемішуючи тісто. Тут головне не переборщити з мукою, тісто має залишатися ніжним, щоб його можна було розкатати.

Тісто повинно вийти м'яким та липким. Отже, коли вимішуватимете його вже не в мисці, а на столі, присипте руки борошном, щоб не прилипало. Вимісивши тісто, поверніть його в миску і дайте відпочити близько 15 хвилин.

А поки що приготуйте начинку: поріжте всю зелень і змішайте з сиром. Додайте яйце, посоліть і поперчіть. Пам'ятайте, сир має бути сухим.

Розділіть тісто на шість частин і зробити з них кульки. Розкатуйте тісто тонкими кружечками, на половинку викладайте начинку і накривайте "порожньою" половинкою, ніби готуєте чебуреки, або гігантські вареники. Защіпніть краї.

Смажте коржики на сухій, добре розігрітій сковороді, поки вони не підрум'яняться з двох боків.

Готові коржики змастіть вершковим маслом. Подавайте, розрізавши на шматочки.

Також ви можете приготувати картопляні коржики. Для них буде потрібно мінімум інгредієнтів, і вони чудово підійдуть до сніданку.