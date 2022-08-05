Ідеальні для сніданку. Рецепт смачних картопляних коржиків

Це чудовий спосіб урізноманітнити меню та використовувати картопляне пюре.

Зараз сезон картоплі, але стандартні рецепти на кшталт відвареної або запеченої картоплі можуть швидко набриднути. Але є альтернатива.

Як розповідає відомий у Мережі кухар із Одеси, який пише під ніком "З Одеси з морквою", ця страва готується дуже швидко і чудово підходить для сніданку.

Картопляні коржики до сніданку

Картопля — 1кг

Борошно — 150-170 гр

1 ч. л. розпушувача

Сіль

Вершкове масло — 50 гр

Картоплю очистити, нарізати як завгодно та варити 10-12 хвилин. Воду злити, додати вершкове масло і розім'яти в гладке картопляне пюре. Додати сіль. Остудити, але нехай картопля залишається теплою — тоді з нею простіше працювати.

Після цього додати борошно та розпушувач, вимішати тісто без грудочок. Якщо надто липне до рук, варто додати ще борошна.

Розділити тісто на невеликі шматочки розміром із куряче яйце. Розкачати на столі, або дошці, припиливши його борошном, в млинець, завтовшки пів сантиметра.

Смажити на сковороді на олії по три хвилини з кожного боку. Подавати у гарячому вигляді зі сметаною.

[ + – ] Картопляні коржики ідеально поєднуються з малосольним лососем Фото: Instagram brahmanden

Але також можна подавати з тушкованими в сметані з кропом грибами, або з крем-сиром і малосольним лососем, також подібні коржики добре йдуть з некруто звареними яйцями, авокадо, підсмаженою цибулею.

Це чудовий рецепт, якщо залишилося картопляне пюре, або просто якщо хочеться урізноманітнити меню з найменшими витратами, адже такі картопляні коржики чудово поєднуються просто зі сметаною, або несолодким, "грецьким" йогуртом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про оригінальні страви з картоплі: такі як німецькі деруни Rosti Ecken, або крем-суп з яблуком, або куркумою.

А ще публікували рецепт ідеальної запеченої картоплі по-грецьки: з лимоном, часником та орегано.