Идеальны к завтраку. Рецепт вкусных картофельных лепешек
Это отличный способ разнообразить меню и использовать картофельное пюре
Сейчас сезон картофеля, но стандартные рецепты, вроде отварного, или запеченного картофеля могут быстро надоесть. Но есть альтернатива.
Как рассказывает известный в Сети повар из Одессы, который пишет под ником "Из Одессы с морковью", это блюдо готовится очень быстро и отлично подходит для завтрака.
Картофельные лепешки к завтраку
- Картофель – 1кг
- Мука – 150-170 гр
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Соль
- Сливочное масло – 50 гр
Картофель очистить, нарезать как угодно и варить 10-12 минут. Воду слить, добавить сливочное масло и размять в гладкое картофельное пюре. Добавить соль. Остудить, но пусть картофель остается теплым – тогда с ним проще работать.
После добавить муку и разрыхлитель, вымешать тесто без комочков. Если слишком липнет к рукам, стоит добавить еще муки.
Разделить тесто на небольшие кусочки размером с куриное яйцо. Раскатать на столе, или доске, припылив его мукой, в блин, толщиной в полсантиметра.
Жарить на сковороде на растительном масле по три минуты с каждой стороны. Подавать в горячем виде со сметаной.
Но также можно подавать с тушеными в сметане с укропом грибами, или с крем-сыром и малосольным лососем, также подобные лепешки хорошо идут с яйцами всмятку, авокадо, поджаренным луком.
Это отличный рецепт, если осталось картофельное пюре, или просто если хочется разнообразить меню с наименьшими затратами, ведь такие картофельные лепешки отлично сочетаются просто со сметаной, или несладким, "греческим" йогуртом.
Напомним, ранее мы рассказывали про оригинальные блюда из картофеля: такие как немецкие деруны Rosti Ecken, или крем-суп с яблоком, или куркумой.
А еще публиковали рецепт идеального запеченного картофеля по-гречески: с лимоном, чесноком и орегано.