Идеальны к завтраку. Рецепт вкусных картофельных лепешек

Это отличный способ разнообразить меню и использовать картофельное пюре

Сейчас сезон картофеля, но стандартные рецепты, вроде отварного, или запеченного картофеля могут быстро надоесть. Но есть альтернатива.

Как рассказывает известный в Сети повар из Одессы, который пишет под ником "Из Одессы с морковью", это блюдо готовится очень быстро и отлично подходит для завтрака.

Картофельные лепешки к завтраку

Картофель – 1кг

Мука – 150-170 гр

1 ч.л. разрыхлителя

Соль

Сливочное масло – 50 гр

Картофель очистить, нарезать как угодно и варить 10-12 минут. Воду слить, добавить сливочное масло и размять в гладкое картофельное пюре. Добавить соль. Остудить, но пусть картофель остается теплым – тогда с ним проще работать.

После добавить муку и разрыхлитель, вымешать тесто без комочков. Если слишком липнет к рукам, стоит добавить еще муки.

Разделить тесто на небольшие кусочки размером с куриное яйцо. Раскатать на столе, или доске, припылив его мукой, в блин, толщиной в полсантиметра.

Жарить на сковороде на растительном масле по три минуты с каждой стороны. Подавать в горячем виде со сметаной.

[ + – ] Картофельные лепешки идеально сочетаются с малосольным лососем Фото: Instagram brahmanden

Но также можно подавать с тушеными в сметане с укропом грибами, или с крем-сыром и малосольным лососем, также подобные лепешки хорошо идут с яйцами всмятку, авокадо, поджаренным луком.

Это отличный рецепт, если осталось картофельное пюре, или просто если хочется разнообразить меню с наименьшими затратами, ведь такие картофельные лепешки отлично сочетаются просто со сметаной, или несладким, "греческим" йогуртом.

Напомним, ранее мы рассказывали про оригинальные блюда из картофеля: такие как немецкие деруны Rosti Ecken, или крем-суп с яблоком, или куркумой.

А еще публиковали рецепт идеального запеченного картофеля по-гречески: с лимоном, чесноком и орегано.