Крем-суп и немецкие "деруны". Что интересного можно быстро приготовить из картофеля

В условиях войны выбор продуктов ограничен, но дефицита картофеля нет. Что еще можно приготовить кроме банального пюре и жареной картошки

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Сейчас, когда идешь в супермаркет, или на рынок, можешь быть уверен, что обязательно найдешь там базовый набор продуктов, но, скорей всего, без изысков. И картофель уж точно найти не проблема. Но что приготовить, если пюре наскучило, а прочие стандартные блюда кажутся слишком банальными.

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Фокус собрал три простых блюда из картофеля, которые быстрые и легкие в приготовлении.

Картофель по-селянски

Фото: Соцсети

Приготовленная таким образом картошка была главным конкурентом картошке-фри из McDonald's, когда он еще не приостановил свою деятельность в Украине из-за войны. Рецепт для ностальгирующих по тем временам.

Ингредиенты на 2-4 порции:

500 г картофеля

4-5 зубчиков чеснока

2-3 ст. л. подсолнечного масла

2-3 веточки тимьяна

соль и перец по вкусу

Хорошо помыть картофель, не очищая кожуру. Сварить целиком до полуготовности. На это обычно уходит 15-20 минут. Просушить бумажными полотенцам. Налить в форму для запекания 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Каждую картофелину разрезать на четыре дольки и выложить в форму одним слоем, чтобы он равномерно запекся. Чеснок раздавить ножом и целым забросить в форму. Соль и перец по вкусу. Сверху выложить несколько веточек тимьяна. Запекать 15-20 минут при 210 градусах. Есть с чем пожелаете.

Немецкие "деруны", или Rosti Ecken

Фото: Facebook My happyfood

Если наскучили деруны традиционные, украинские, а готовить деруны "по-шахтерски", с мясным фаршем, кажется слишком расточительно, то можно разнообразить меню дерунами немецкими.

Ингредиенты на 5-6 штук:

3-4 картофелины

4 ст. л муки

2-3 ст. л хлебных сухарей

1 ч. л итальянских трав и любых других трав, которая вам по душе

соль и перец по вкусу

масло для жарки

Картофель натереть, и хорошенько отжать с помощью полотенца. В миске смешать все ингредиенты, руками сформировать плотные небольшие треугольники. Жарить их в толстостенной сковороде (в идеале – в чугунной), пока не станут золотистыми. Подавать со сметаной, йогуртом, или любимыми соусами.

Картофельный крем-суп

Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Пикантности ему придает маринованный имбирь и яблоко.

Ингредиенты на 2 порции:

4-5 картофелин

100 мл сливок 15-20%

2 зубчика чеснока

1-2 ч. л. куркумы

1 лавровый лист

1 яблоко

1 ст. л. маринованного имбиря

2-3 горошины душистого перца

соль по вкусу

Картофель очистить и порезать кубиками. Положить в сотейник и залить водой, туда же добавить душистый перец, лавровый лист и чеснок. Варить картофель до готовности. Соль добавить по вкусу. После картофельный отвар слить в отдельную емкость, потому что он еще пригодится. Горошины перца и лавровый лист – убрать и выбросить. Картофель переложить в блендер, добавить чуть отвара и все сливки. Также добавьте всю куркуму: она придаст приятный желтый цвет и пряный привкус. Измельчить в блендере до однородной массы, если суп покажется густоват – добавьте отвара и отрегулируйте соль.

И последняя деталь: украсьте суп маринованным имбирем и ломтиками яблок, которые также можно замариновать в уксусе с сахаром. И уже в тарелке – чуть приперчите.