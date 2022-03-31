Крем-суп и немецкие "деруны". Что интересного можно быстро приготовить из картофеля
В условиях войны выбор продуктов ограничен, но дефицита картофеля нет. Что еще можно приготовить кроме банального пюре и жареной картошки
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Сейчас, когда идешь в супермаркет, или на рынок, можешь быть уверен, что обязательно найдешь там базовый набор продуктов, но, скорей всего, без изысков. И картофель уж точно найти не проблема. Но что приготовить, если пюре наскучило, а прочие стандартные блюда кажутся слишком банальными.
Фокус собрал три простых блюда из картофеля, которые быстрые и легкие в приготовлении.
Картофель по-селянски
Приготовленная таким образом картошка была главным конкурентом картошке-фри из McDonald's, когда он еще не приостановил свою деятельность в Украине из-за войны. Рецепт для ностальгирующих по тем временам.
Ингредиенты на 2-4 порции:
- 500 г картофеля
- 4-5 зубчиков чеснока
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла
- 2-3 веточки тимьяна
- соль и перец по вкусу
Хорошо помыть картофель, не очищая кожуру. Сварить целиком до полуготовности. На это обычно уходит 15-20 минут. Просушить бумажными полотенцам. Налить в форму для запекания 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Каждую картофелину разрезать на четыре дольки и выложить в форму одним слоем, чтобы он равномерно запекся. Чеснок раздавить ножом и целым забросить в форму. Соль и перец по вкусу. Сверху выложить несколько веточек тимьяна. Запекать 15-20 минут при 210 градусах. Есть с чем пожелаете.
Немецкие "деруны", или Rosti Ecken
Если наскучили деруны традиционные, украинские, а готовить деруны "по-шахтерски", с мясным фаршем, кажется слишком расточительно, то можно разнообразить меню дерунами немецкими.
Ингредиенты на 5-6 штук:
- 3-4 картофелины
- 4 ст. л муки
- 2-3 ст. л хлебных сухарей
- 1 ч. л итальянских трав и любых других трав, которая вам по душе
- соль и перец по вкусу
- масло для жарки
Картофель натереть, и хорошенько отжать с помощью полотенца. В миске смешать все ингредиенты, руками сформировать плотные небольшие треугольники. Жарить их в толстостенной сковороде (в идеале – в чугунной), пока не станут золотистыми. Подавать со сметаной, йогуртом, или любимыми соусами.
Картофельный крем-суп
Пикантности ему придает маринованный имбирь и яблоко.
Ингредиенты на 2 порции:
- 4-5 картофелин
- 100 мл сливок 15-20%
- 2 зубчика чеснока
- 1-2 ч. л. куркумы
- 1 лавровый лист
- 1 яблоко
- 1 ст. л. маринованного имбиря
- 2-3 горошины душистого перца
- соль по вкусу
Картофель очистить и порезать кубиками. Положить в сотейник и залить водой, туда же добавить душистый перец, лавровый лист и чеснок. Варить картофель до готовности. Соль добавить по вкусу. После картофельный отвар слить в отдельную емкость, потому что он еще пригодится. Горошины перца и лавровый лист – убрать и выбросить. Картофель переложить в блендер, добавить чуть отвара и все сливки. Также добавьте всю куркуму: она придаст приятный желтый цвет и пряный привкус. Измельчить в блендере до однородной массы, если суп покажется густоват – добавьте отвара и отрегулируйте соль.
И последняя деталь: украсьте суп маринованным имбирем и ломтиками яблок, которые также можно замариновать в уксусе с сахаром. И уже в тарелке – чуть приперчите.