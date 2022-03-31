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Крем-суп та німецькі "деруни". Що цікаве можна швидко приготувати з картоплі

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Фото: Соцсети

В умовах війни вибір продуктів обмежений, але дефіциту картоплі немає. Що ще можна приготувати, окрім банального пюре та смаженої картоплі.

Зараз, коли йдеш до супермаркету або на ринок, можеш бути впевненим, що обов'язково знайдеш там базовий набір продуктів, але, найімовірніше, без забаганок. І картоплю точно знайти не проблема. Але що приготувати, якщо пюре набридло, а інші стандартні страви здаються надто банальними.

Фокус зібрав три прості страви з картоплі, які швидкі та легкі у приготуванні.

Картопля по-селянськи

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Фото: Соцсети

Приготовлена у такий спосіб картопля була головним конкурентом картоплі-фрі з McDonald's, коли він ще не припинив свою діяльність в Україні через війну. Рецепт для тих, хто сумує за тими часами.

Інгредієнти на 2-4 порції:

  • 500 г картоплі
  • 4-5 зубчиків часнику
  • 2-3 ст. л соняшникової олії
  • 2-3 гілочки чебрецю
  • сіль та перець до свого смаку

Добре помити картоплю, не очищаючи від шкірки. Зварити цілою до напівготовності. На це зазвичай йде 15-20 хвилин. Просушити паперовими рушниками. Налити у форму для запікання 2-3 ст. л олії. Кожну картоплину розрізати на чотири дольки й викласти у форму одним шаром, щоб він рівномірно запікся. Часник роздавити ножем та цілим закинути у форму. Сіль та перець на смак. Зверху викласти кілька гілочок чебрецю. Запікати 15-20 хвилин при 210 градусах. Їсти з чим забажаєте.

Німецькі "деруни", або Rosti Ecken

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Фото: Facebook My happyfood

Якщо набридли деруни традиційні, українські, а готувати деруни "по-шахтарськи", з м'ясним фаршем, здається занадто марнотратним, то можна урізноманітнити меню німецькими дерунами.

Інгредієнти на 5-6 штук:

  • 3-4 картоплини
  • 4 ст. л муки
  • 2-3 ст. л хлібних сухарів
  • 1 ч. л італійських трав та будь-яких інших трав, яка вам до душі
  • сіль та перець до свого смаку
  • олія для смаження

Картоплю натерти, і добре здушити за допомогою рушника. В мисці змішати всі інгредієнти, сформувати руками щільні невеликі трикутники. Смажити їх у товстостінній сковороді (в ідеалі — в чавунній), доки не стануть золотистими. Подавати зі сметаною, йогуртом або улюбленими соусами.

Картопляний крем-суп

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Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Пікантності йому додає маринований імбир та яблуко.

Інгредієнти на 2 порції:

  • 4-5 картоплин
  • 100 мл вершків 15-20%
  • 2 зубчики часнику
  • 1-2 ч. л куркуми
  • 1 лавровий лист
  • 1 яблуко
  • 1 ст. л маринованого імбиру
  • 2-3 горошини запашного перцю
  • сіль до свого смаку

Картоплю очистити та порізати кубиками. Покласти в сотейник і залити водою, туди додати запашний перець, лавровий лист і часник. Варити картоплю до готовності. Сіль додати до свого смаку. Потім картопляний відвар злити в окрему посудину, тому що він ще знадобиться. Горошини перцю та лавровий лист — забрати та викинути. Картоплю перекласти в блендер, додати трохи відвару та всі вершки. Також додайте всю куркуму: вона додасть приємного жовтого кольору і пряного присмаку. Подрібнити в блендері до однорідної маси, якщо суп здасться загустим — додайте відвару і відрегулюйте сіль.

І остання деталь: прикрасьте суп маринованим імбиром та скибочками яблук, які також можна замаринувати в оцті з цукром. І вже в тарілці –- трохи приперчіть.