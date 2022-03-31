Крем-суп та німецькі "деруни". Що цікаве можна швидко приготувати з картоплі

В умовах війни вибір продуктів обмежений, але дефіциту картоплі немає. Що ще можна приготувати, окрім банального пюре та смаженої картоплі.

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Зараз, коли йдеш до супермаркету або на ринок, можеш бути впевненим, що обов'язково знайдеш там базовий набір продуктів, але, найімовірніше, без забаганок. І картоплю точно знайти не проблема. Але що приготувати, якщо пюре набридло, а інші стандартні страви здаються надто банальними.

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Фокус зібрав три прості страви з картоплі, які швидкі та легкі у приготуванні.

Картопля по-селянськи

Фото: Соцсети

Приготовлена у такий спосіб картопля була головним конкурентом картоплі-фрі з McDonald's, коли він ще не припинив свою діяльність в Україні через війну. Рецепт для тих, хто сумує за тими часами.

Інгредієнти на 2-4 порції:

500 г картоплі

4-5 зубчиків часнику

2-3 ст. л соняшникової олії

2-3 гілочки чебрецю

сіль та перець до свого смаку

Добре помити картоплю, не очищаючи від шкірки. Зварити цілою до напівготовності. На це зазвичай йде 15-20 хвилин. Просушити паперовими рушниками. Налити у форму для запікання 2-3 ст. л олії. Кожну картоплину розрізати на чотири дольки й викласти у форму одним шаром, щоб він рівномірно запікся. Часник роздавити ножем та цілим закинути у форму. Сіль та перець на смак. Зверху викласти кілька гілочок чебрецю. Запікати 15-20 хвилин при 210 градусах. Їсти з чим забажаєте.

Німецькі "деруни", або Rosti Ecken

Фото: Facebook My happyfood

Якщо набридли деруни традиційні, українські, а готувати деруни "по-шахтарськи", з м'ясним фаршем, здається занадто марнотратним, то можна урізноманітнити меню німецькими дерунами.

Інгредієнти на 5-6 штук:

3-4 картоплини

4 ст. л муки

2-3 ст. л хлібних сухарів

1 ч. л італійських трав та будь-яких інших трав, яка вам до душі

сіль та перець до свого смаку

олія для смаження

Картоплю натерти, і добре здушити за допомогою рушника. В мисці змішати всі інгредієнти, сформувати руками щільні невеликі трикутники. Смажити їх у товстостінній сковороді (в ідеалі — в чавунній), доки не стануть золотистими. Подавати зі сметаною, йогуртом або улюбленими соусами.

Картопляний крем-суп

Фото: Instagram/Євген Клопотенко

Пікантності йому додає маринований імбир та яблуко.

Інгредієнти на 2 порції:

4-5 картоплин

100 мл вершків 15-20%

2 зубчики часнику

1-2 ч. л куркуми

1 лавровий лист

1 яблуко

1 ст. л маринованого імбиру

2-3 горошини запашного перцю

сіль до свого смаку

Картоплю очистити та порізати кубиками. Покласти в сотейник і залити водою, туди додати запашний перець, лавровий лист і часник. Варити картоплю до готовності. Сіль додати до свого смаку. Потім картопляний відвар злити в окрему посудину, тому що він ще знадобиться. Горошини перцю та лавровий лист — забрати та викинути. Картоплю перекласти в блендер, додати трохи відвару та всі вершки. Також додайте всю куркуму: вона додасть приємного жовтого кольору і пряного присмаку. Подрібнити в блендері до однорідної маси, якщо суп здасться загустим — додайте відвару і відрегулюйте сіль.

І остання деталь: прикрасьте суп маринованим імбиром та скибочками яблук, які також можна замаринувати в оцті з цукром. І вже в тарілці –- трохи приперчіть.