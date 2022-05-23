С лимоном и чесноком. Греческий рецепт идеального запеченного картофеля

Запеченный по этому рецепту картофель подходит для пикника, а также для ужина, если дополнить его овощным салатом

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Существует множество способов приготовить запеченный картофель, но мало кто догадывается добавить в него лимон и чеснок, а это популярное блюдо в Греции. Интересный рецепт опубликовал блогер The Endless Meal.

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Рецепт картофеля по-гречески

[ + – ] Катофель, запеченный с лимоном и чесноком Фото: The Endless Meal

Ингредиенты:

4−5 больших картофелин

2 лимона

Оливковое масло

1 чайная ложка орегано

2 зубчика чеснока

Соль, щепотка хлопьев красного перца по желанию, свежемолотый черный перец, свежая петрушка

Разогрейте духовку. Поместите картофель, лимонный сок, выжатый из одного лимона, оливковое масло, соль, перец, орегано, измельченный чеснок и хлопья красного перца в большую форму для запекания и перемешайте. Если формы достаточного размера у вас нет — используйте противень, который следует застелить пергаментом.

Картофель следует разрезать на четыре дольки, если картофелины небольшие, и на большее количество долек, если вам попались увесистые клубни.

Запекайте картофель в течение 30 минут, затем перемешайте и снова запекайте еще 20-30 минут или пока картофель не начнет подрумяниваться. Для дополнительного цвета картофеля сбрызните его оливковым маслом и запекайте еще 5-7 минут.

Посыпьте картофель петрушкой, украсьте дольками лимона и сразу подавайте. К нему отлично подойдет легкий овощной салат из редиса, огурцов и греческого йогурта, или же салат из помидоров и огурцов с такой же заправкой.

Конечно, картофелем, приготовленным по такому рецепту можно дополнить барбекю: зажаренные на мангале ребрышки, или куриную грудку.