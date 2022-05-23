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С лимоном и чесноком. Греческий рецепт идеального запеченного картофеля

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Фото: The Endless Meal | Рецепт картофеля по-гречески с лимоном, чесноком и орегано

Запеченный по этому рецепту картофель подходит для пикника, а также для ужина, если дополнить его овощным салатом

Существует множество способов приготовить запеченный картофель, но мало кто догадывается добавить в него лимон и чеснок, а это популярное блюдо в Греции. Интересный рецепт опубликовал блогер The Endless Meal.

Рецепт картофеля по-гречески

запеченный картофель, легкий рецепт, простой рецепт, рецепт картофеля
Катофель, запеченный с лимоном и чесноком
Фото: The Endless Meal

Ингредиенты:

  • 4−5 больших картофелин
  • 2 лимона
  • Оливковое масло
  • 1 чайная ложка орегано
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль, щепотка хлопьев красного перца по желанию, свежемолотый черный перец, свежая петрушка

Разогрейте духовку. Поместите картофель, лимонный сок, выжатый из одного лимона, оливковое масло, соль, перец, орегано, измельченный чеснок и хлопья красного перца в большую форму для запекания и перемешайте. Если формы достаточного размера у вас нет — используйте противень, который следует застелить пергаментом.

Картофель следует разрезать на четыре дольки, если картофелины небольшие, и на большее количество долек, если вам попались увесистые клубни.

Запекайте картофель в течение 30 минут, затем перемешайте и снова запекайте еще 20-30 минут или пока картофель не начнет подрумяниваться. Для дополнительного цвета картофеля сбрызните его оливковым маслом и запекайте еще 5-7 минут.

Посыпьте картофель петрушкой, украсьте дольками лимона и сразу подавайте. К нему отлично подойдет легкий овощной салат из редиса, огурцов и греческого йогурта, или же салат из помидоров и огурцов с такой же заправкой.

Конечно, картофелем, приготовленным по такому рецепту можно дополнить барбекю: зажаренные на мангале ребрышки, или куриную грудку.