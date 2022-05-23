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З лимоном та часником. Грецький рецепт ідеальної запеченої картоплі

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Фото: The Endless Meal | Рецепт картоплі по-грецьки з лимоном, часником та орегано

Запечена за цим рецептом картопля підходить для пікніка, а також для вечері, якщо доповнити її овочевим салатом

Існує безліч способів приготувати запечену картоплю, але мало хто здогадується додати до неї лимон та часник, а це популярна страва в Греції. Цікавий рецепт опублікував блогер The Endless Meal.

Рецепт картоплі по-грецьки

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Катопля, запечена з лимоном та часником
Фото: The Endless Meal

Складові:

  • 4-5 великих картоплин
  • 2 лимони
  • Оливкова олія
  • 1 чайна ложка орегано
  • 2 зубчики часнику
  • Сіль, щіпка пластівців червоного перцю за бажанням, свіжомелений чорний перець, свіжа петрушка

Розігрійте духовку. Помістіть картоплю, лимонний сік, вичавлений з одного лимона, оливкову олію, сіль, перець, орегано, подрібнений часник і пластівці червоного перцю у велику форму для запікання і перемішайте. Якщо форми достатнього розміру у вас немає — використовуйте протвінь, який слід застелити пергаментом.

Картоплю слід розрізати на чотири частини, якщо картоплини невеликі, і на більшу кількість, якщо вам попалися великі бульби.

Запікайте картоплю протягом 30 хвилин, потім перемішайте і знову запікайте ще 20-30 хвилин або поки картопля не почне підрум'янюватися. Для додаткового кольору картоплі збризкайте її оливковою олією та запікайте ще 5-7 хвилин.

Посипте картоплю петрушкою, прикрасьте часточками лимона й одразу подавайте. До неї чудово підійде легкий овочевий салат із редису, огірків та грецького йогурту, або ж салат із помідорів та огірків з такою ж заправкою.

Звичайно, картоплю, приготовленою за таким рецептом, можна доповнити барбекю: засмаженими на мангалі реберцями, або курячою грудкою.