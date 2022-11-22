Самый простой рецепт грузинского лобио из красной фасоли

Лобио может быть как основным блюдом, так и гарниром к мясу, или курице

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Лобио — одна из основ грузинской кухни. Это простейшее блюдо, которое очень легко приготовить. Оно подходит вегетарианцам, так как это ценный источник белка, а также это отличный гарнир. Традиционно грузины используют для лобио красную фасоль: она лучше сохраняет форму.

Традиционно, в лобио добавляют кинзу, кориандр, уцхо-сунели и грецкие орехи, но вы можете использовать те специи и зелень, что вы любите.

Лобио

Ингредиенты:

Свежая кинза — 2 пучка;

Одна луковица;

Красная фасоль — 3 стакана;

Пара зубков чеснока;

Грецкие орехи — 70 гр;

Томатная паста (по желанию);

Молотый кориандр, молотый красный перец, соль, уцхо-сунели.

Фасоль промываем, заливаем водой и оставляем на ночь. Если этого не сделать, фасоль придется слишком долго варить, так время сократится.

Варим, пока фасолинки не станут мягкими и их можно будет раздавить вилкой. Пока фасоль варится, очищаем луковицу и нарезаем мелко. Поджариваем на растительном масле, добавляем к нему мелко нарезанный чеснок и специи. Также добавляем томатную пасту, пару ложек, также можно добавить в лобио мелко нарезанные помидоры вместо пасты.

Сваренную фасоль освобождаем от воды, но лучше оставьте чашку жидкости, чтобы добавить уже в готовое лобио.

Заправляем лобио жареным луком со специями, чесноком и томатной пастой, перемешиваем, раздавливая фасолины, солим и добавляем кинзу и измельченные грецкие орехи.

Также вы можете приготовить сытную похлебку из гороха и копченостей. Это блюдо упоминалось в романах Анджея Сапковского про ведьмака Геральта, но это популярное польское блюдо. Там его называют солдатской гороховой похлебкой.