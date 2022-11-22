Найпростіший рецепт грузинського лобіо з червоної квасолі

Лобіо може бути як основною стравою, так і гарніром до м'яса або курки.

Related video

Лобіо — одна з основ грузинської кухні. Це найпростіша страва, яку дуже легко приготувати. Воно підходить вегетаріанцям, оскільки це цінне джерело білка, а також чудовий гарнір. Традиційно грузини використовують для лобіо червону квасолю: вона краще зберігає форму.

Традиційно, в лобіо додають кінзу, коріандр, уцхо-сунелі та волоські горіхи, але ви можете використовувати ті спеції та зелень, що любите.

Лобіо

Складові:

Свіжа кінза — 2 пучки;

Одна цибулина;

Червона квасоля — 3 склянки;

Пара зубків часнику;

Волоські горіхи — 70 г;

Томатна паста (за бажанням);

Мелений коріандр, мелений червоний перець, сіль, уцхо-сунелі.

Квасолю промиваємо, заливаємо водою та залишаємо на ніч. Якщо цього не зробити, її доведеться дуже довго варити, так час скоротиться.

Варимо, поки квасолинки не стануть м'якими і їх можна буде роздавити вилкою. Поки квасоля вариться, очищаємо цибулину і дрібно нарізаємо. Підсмажуємо на олії, додаємо до неї дрібно нарізаний часник і спеції. Також додаємо томатної пасти пару ложок, також можна додати в лобіо дрібно нарізані помідори замість пасти.

Зварену квасолю зливаємо від води, але краще залиште чашку рідини, щоб додати вже в готове лобіо.

Заправляємо лобіо смаженою цибулею зі спеціями, часником та томатною пастою, перемішуємо, роздавлюючи квасолини, солимо і додаємо кінзу та подрібнені волоські горіхи.

Також ви можете приготувати ситну юшку з гороху та копченостей. Ця страва згадувалась у романах Анджея Сапковського про відьмака Геральта, але це популярна польська страва. Там її називають солдатською гороховою юшкою.