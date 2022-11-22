Найпростіший рецепт грузинського лобіо з червоної квасолі
Лобіо може бути як основною стравою, так і гарніром до м'яса або курки.
Лобіо — одна з основ грузинської кухні. Це найпростіша страва, яку дуже легко приготувати. Воно підходить вегетаріанцям, оскільки це цінне джерело білка, а також чудовий гарнір. Традиційно грузини використовують для лобіо червону квасолю: вона краще зберігає форму.
Традиційно, в лобіо додають кінзу, коріандр, уцхо-сунелі та волоські горіхи, але ви можете використовувати ті спеції та зелень, що любите.
Лобіо
Складові:
- Свіжа кінза — 2 пучки;
- Одна цибулина;
- Червона квасоля — 3 склянки;
- Пара зубків часнику;
- Волоські горіхи — 70 г;
- Томатна паста (за бажанням);
- Мелений коріандр, мелений червоний перець, сіль, уцхо-сунелі.
Квасолю промиваємо, заливаємо водою та залишаємо на ніч. Якщо цього не зробити, її доведеться дуже довго варити, так час скоротиться.
Варимо, поки квасолинки не стануть м'якими і їх можна буде роздавити вилкою. Поки квасоля вариться, очищаємо цибулину і дрібно нарізаємо. Підсмажуємо на олії, додаємо до неї дрібно нарізаний часник і спеції. Також додаємо томатної пасти пару ложок, також можна додати в лобіо дрібно нарізані помідори замість пасти.
Зварену квасолю зливаємо від води, але краще залиште чашку рідини, щоб додати вже в готове лобіо.
Заправляємо лобіо смаженою цибулею зі спеціями, часником та томатною пастою, перемішуємо, роздавлюючи квасолини, солимо і додаємо кінзу та подрібнені волоські горіхи.
Також ви можете приготувати ситну юшку з гороху та копченостей. Ця страва згадувалась у романах Анджея Сапковського про відьмака Геральта, але це популярна польська страва. Там її називають солдатською гороховою юшкою.