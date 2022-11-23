Народное блюдо из мяса и соленых огурцов. Рецепт азу по-татарски

Классическое блюдо из советской кухни, которое подавали и в столовых и ресторанах.

Related video

Азу по-татарски – это загадочное блюдо, которое, скорей можно считать народным, нежели принадлежащим к какой-либо культуре. Ведь маловероятно, что татары в древние времена готовили мясо с солеными огурчиками и картофелем.

Но это сытное и вкусное блюдо, которое легко можно приготовить дома. Традиционно, его рекомендуют готовить из баранины, но не всем нравится специфический вкус этого мяса, так что чаще всего баранину заменяют более нейтральной говядиной.

Мясо тушат с нарезанной кружочками морковкой, а особый вкус этому блюду придают соленые огурцы.

Основа азу всегда неизменна — это нарезанное соломкой мясо, картофель и томатный соус.

Азу по-татарски

Ингредиенты:

Говядина — 500 гр;

Две луковицы;

Соленые огурцы — 3 штуки;

Томатная паста — 2 столовые ложки;

Картофель — 1 кг;

Две морковки;

Мясной бульон — 1 стакан (можно заменить кипятком);

Чеснок — три зубчика;

Соль, перец, лавровый лист.

Мясо промыть, нарезать соломкой и слегка обжарить в казане, или глубокой кастрюле в разогретом растительном масле. Лук порезать тонкими полукольцами и добавить к мясу. Также нарезать, или натереть на крупной терке морковку. Добавьте ее к луку и мясу. Обжаривайте их вместе, пока лук и морковь не размягчатся. Добавить томатную пасту и перемешать. Мелко нарезать соленые огурцы, или натереть на крупной терке, и также добавить к мясу. Залить водой или бульоном и тушить под крышкой до полной готовности мяса.

В отдельной сковороде обжарить нарезанный соломкой картофель. Когда картофель будет почти готов, переложить его в казан с тушеным мясом, добавить, соль, перец, лавровый лист и пропущенный через чеснокодавилку или мелко порезанный чеснок.

Осторожно перемешать и тушить картофель с мясом до готовности примерно 5-7 минут.

Также вы можете приготовить мясное жаркое с картофелем и морковью. Это отличное блюдо для холодной осени и зимы.