Народна страва з м'яса та солоних огірків. Рецепт азу по-татарськи

Класична страва з радянської кухні, яку подавали й в їдальнях та ресторанах.

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Азу по-татарськи — це загадкова страва, яку, швидше за все можна вважати народним, ніж належать до будь-якої культури. Адже малоймовірно, що татари в давнину готували м'ясо з солоними огірками та картоплею.

Але це ситна та смачна страва, яку легко можна приготувати вдома. Традиційно, її рекомендують готувати з баранини, але не всім подобається специфічний смак цього м'яса, тому найчастіше баранину замінюють нейтральнішою яловичиною.

М'ясо тушкують з нарізаною кружальцями морквою, а особливий смак цій страві надають солоні огірки.

Основа азу завжди незмінна — це нарізане соломкою м'ясо, картопля і томатний соус.

Азу по-татарськи

Складові:

Яловичина — 500 гр;

Дві цибулини;

Солоні огірки — 3 штуки;

Томатна паста — 2 столові ложки;

Картопля — 1 кг;

Дві моркви;

М'ясний бульйон — 1 склянка (можна замінити окропом);

Часник — три зубчики;

Сіль, перець, лавровий лист.

М'ясо промити, нарізати соломкою і трохи обсмажити в казані, або глибокій каструлі в розігрітій олії. Цибулю нарізати тонкими півкільцями й додати до м'яса. Також нарізати або натерти на великій тертці моркву. Додайте її до цибулі та м'яса. Обсмажуйте їх разом, поки цибуля і морква не розм'якшується. Додати томатну пасту та перемішати. Дрібно нарізати солоні огірки, або натерти на великій тертці, а також додати до м'яса. Залити водою або бульйоном і тушкувати під кришкою до готовності м'яса.

В окремій сковороді обсмажити нарізану соломкою картопля. Коли картопля буде майже готова, перекласти її в казан з тушкованим м'ясом, додати сіль, перець, лавровий лист і пропущений через часникочавку чи дрібно порізаний часник.

Обережно перемішати та тушкувати картоплю з м'ясом до готовності приблизно 5-7 хвилин.

Також ви можете приготувати м'ясо смажене з картоплею та морквою. Це чудова страва для холодної осені та зими.