Изысканное блюдо из дешевого продукта. Рецепт куриной печени с черносливом

Благодаря нескольким ингредиентам простой субпродукт станет украшением вашего стола.

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Куриная печенка даже просто пожаренная на сковороде с луком – это очень вкусно. Но если добавить еще несколько ингредиентов, то этот недорогой продукт станет изысканным блюдом.

Это тот случай, когда можно легко разнообразить свой ужин. И попробовать что-то новенькое.

Куриная печень с черносливом

Ингредиенты:

Куриная печень — 500 гр;

Одна морковка;

Лук-порей — 100 гр;

Половинка луковицы;

Чернослив — 200 гр;

Растительное масло — 30 мл;

Сливочное масло — 1 ст. л.;

Соль, молотый черный перец, петрушка.

Почистите печенку, удалив пленки. Положите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги. Нарежьте мелкими кубиками морковь и луковицу.

А белую часть лука порея нарежьте толстыми колечками.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и ложкой сливочного. Обжарьте овощи до золотистого цвета.

Замочите чернослив на несколько минут в горячей воде и тщательно промойте. Отожмите и крупно порежьте, в блюде должна чувствоваться структура. Добавьте чернослив к овощам и немного протушите. Посолите, поперчите и добавьте печенку.

Обжарьте ее со всех сторон на сильном огне. И подавайте блюдо к столу. Но вы можете сделать его еще более интересным, если добавите в финале к блюду 50 грамм бурбона и подожжете алкоголь.

Когда бурбон выпарится, выключите огонь, накройте сковороду крышкой и дайте постоять печенке несколько минут. Подавайте с картофельным пюре.

Напомним, также вы можете приготовить куриную печень в сливках.