Изысканное блюдо из дешевого продукта. Рецепт куриной печени с черносливом
Благодаря нескольким ингредиентам простой субпродукт станет украшением вашего стола.
Куриная печенка даже просто пожаренная на сковороде с луком – это очень вкусно. Но если добавить еще несколько ингредиентов, то этот недорогой продукт станет изысканным блюдом.
Это тот случай, когда можно легко разнообразить свой ужин. И попробовать что-то новенькое.
Куриная печень с черносливом
Ингредиенты:
- Куриная печень — 500 гр;
- Одна морковка;
- Лук-порей — 100 гр;
- Половинка луковицы;
- Чернослив — 200 гр;
- Растительное масло — 30 мл;
- Сливочное масло — 1 ст. л.;
- Соль, молотый черный перец, петрушка.
Почистите печенку, удалив пленки. Положите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги. Нарежьте мелкими кубиками морковь и луковицу.
А белую часть лука порея нарежьте толстыми колечками.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и ложкой сливочного. Обжарьте овощи до золотистого цвета.
Замочите чернослив на несколько минут в горячей воде и тщательно промойте. Отожмите и крупно порежьте, в блюде должна чувствоваться структура. Добавьте чернослив к овощам и немного протушите. Посолите, поперчите и добавьте печенку.
Обжарьте ее со всех сторон на сильном огне. И подавайте блюдо к столу. Но вы можете сделать его еще более интересным, если добавите в финале к блюду 50 грамм бурбона и подожжете алкоголь.
Когда бурбон выпарится, выключите огонь, накройте сковороду крышкой и дайте постоять печенке несколько минут. Подавайте с картофельным пюре.
Напомним, также вы можете приготовить куриную печень в сливках.