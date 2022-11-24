Вишукана страва з дешевого продукту. Рецепт курячої печінки з чорносливом

Завдяки кільком інгредієнтам простий субпродукт стане окрасою вашого столу.

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Куряча печінка навіть просто засмажена на сковороді з цибулею — це дуже смачно. Але якщо додати ще кілька інгредієнтів, цей недорогий продукт стане вишуканою стравою.

Це той випадок, коли можна легко урізноманітнити свою вечерю. І спробувати щось новеньке.

Куряча печінка з чорносливом

Складові:

Куряча печінка — 500 г;

Одна морквина;

Цибуля-порей — 100 г;

Половинка цибулини;

Чорнослив — 200 г;

Рослинна олія — 30 мл;

Вершкове масло — 1 ст. л.;

Сіль, мелений чорний перець, петрушка.

Почистьте печінку, видаливши плівки. Покладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої вологи. Наріжте дрібними кубиками моркву та цибулину.

А білу частину цибулі порей наріжте товстими кільцями.

Розігрійте сковороду з олією та ложкою вершкового масла. Обсмажте овочі до золотистого кольору.

Замочіть чорнослив на кілька хвилин у гарячій воді та ретельно промийте. Витисніть і поріжте, у страві повинна відчуватися структура. Додайте чорнослив до овочів і трохи протушкуйте. Посоліть, поперчіть і додайте печінку.

Обсмажте її з усіх боків на сильному вогні. І подавайте страву до столу. Але ви можете зробити її ще цікавішою, якщо додасте у фіналі до страви 50 грамів бурбона та підпаліть алкоголь.

Коли бурбон випарується, вимкніть вогонь, накрийте кришкою сковороду і дайте постояти печінці кілька хвилин. Подавайте з картопляним пюре.

Нагадаємо, також ви можете приготувати курячу печінку у вершках.