Бюджетно та дуже смачно: куряча печінка у вершках

Соковита та ніжна страва стане відмінним доповненням будь-якого гарніру.

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Страви з курячих субпродуктів можуть бути нічим не гіршими, ніж приготовані з використанням філе, ніжок або крилець. Пропонуємо переконатися в цьому, потушкувавши печінку курки у вершках. Вона виходить ніжною, соковитою і буквально тане у роті. Така печінка поєднуватиметься з будь-яким гарніром.

Куряча печінка у вершках:

Складові:

Куряча печінка — 400 г;

Вершки — 180 мл;

Цибулина — 2 шт.;

Борошно — 1 ст. л.;

Рослинна олія для обсмажування;

Сіль до смаку, щіпка мускатного горіха, італійські трави.

Спосіб приготування:

Печінку добре промити і очистити від прожилок. Оброблений продукт осушити за допомогою паперового рушника, щоб під час смаження вона не розбризкувала олію по всій сковорідці. Кожен шматочок печінки обваляти в борошні. Цибулю тонко порізати і обсмажити на олії, трохи посоливши. Коли він підрум'яниться, покласти до нього печінку і обсмажувати близько п'яти хвилин, поки сік, що з печінки, не стане прозорим. Потім посолити, приправити спеціями, перемішати.

Влити вершки та тушкувати курячу печінку 8-10 хвилин на повільному вогні, не допускаючи сильного кипіння, щоб вершки не згорнулися. Якщо немає вершків, можна використати сметану.

Подавати можна з гречаною, рисовою, пшеничною кашею та іншими гарнірами.

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