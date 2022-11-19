Бюджетно и очень вкусно: куриная печень в сливках
Сочное и нежное блюдо станет отличным дополнением любого гарнира.
Блюда из куриных субпродуктов могут быть ничем не хуже, чем приготовленные с использованием филе, ножек или крылышек. Предлагаем убедиться в этом, оттушив печень курицы в сливках. Она получается нежной, сочнойм и буквально тает во рту. Такая печень будет сочетаться с любым гарниром.
Куриная печень в сливках:
Ингредиенты:
- Куриная печень – 400 гр;
- Сливки – 180 мл;
- Луковица – 2 шт;
- Мука – 1 ст. л;
- Растительное масло для обжаривания;
- Соль по вкусу, щепотка мускатного ореха, итальянские травы.
Способ приготовления:
Печень хорошо промыть и очистить от прожилок. Обработанный продукт осушить с помощью бумажного полотенца, чтобы при жарке она не разбрызгивала по всей сковородке. Каждый кусочек печени обвалять в муке. Лук тонко порезать и обжарить на подсолнечном масле, немного посолив. Когда он подрумянится, положить к нему печень и обжаривать около пяти минут, пока сок, вытекающий из печени, не станет прозрачным. Затем посолить, приправить специями, перемешать
Влить сливки и тушить куриную печень 8-10 минут на медленном огне, не допуская сильного кипения, чтобы сливки не свернулись. Если нет сливок, можно использовать сметану.
Подавать можно с гречневой, рисовой, пшеничной кашей и с другими гарнирами.
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