Бюджетно и очень вкусно: куриная печень в сливках

Сочное и нежное блюдо станет отличным дополнением любого гарнира.

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Блюда из куриных субпродуктов могут быть ничем не хуже, чем приготовленные с использованием филе, ножек или крылышек. Предлагаем убедиться в этом, оттушив печень курицы в сливках. Она получается нежной, сочнойм и буквально тает во рту. Такая печень будет сочетаться с любым гарниром.

Куриная печень в сливках:

Ингредиенты:

Куриная печень – 400 гр;

Сливки – 180 мл;

Луковица – 2 шт;

Мука – 1 ст. л;

Растительное масло для обжаривания;

Соль по вкусу, щепотка мускатного ореха, итальянские травы.

Способ приготовления:

Печень хорошо промыть и очистить от прожилок. Обработанный продукт осушить с помощью бумажного полотенца, чтобы при жарке она не разбрызгивала по всей сковородке. Каждый кусочек печени обвалять в муке. Лук тонко порезать и обжарить на подсолнечном масле, немного посолив. Когда он подрумянится, положить к нему печень и обжаривать около пяти минут, пока сок, вытекающий из печени, не станет прозрачным. Затем посолить, приправить специями, перемешать

Влить сливки и тушить куриную печень 8-10 минут на медленном огне, не допуская сильного кипения, чтобы сливки не свернулись. Если нет сливок, можно использовать сметану.

Подавать можно с гречневой, рисовой, пшеничной кашей и с другими гарнирами.

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