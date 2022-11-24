Варить не надо: шеф-повар рассказал, как быстро приготовить кускус и гречку

Сейчас важно знать, как быстро приготовить блюда в условиях отсутствия электроэнергии.

Related video

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко помогает украинцам пережить войну работая на кулинарном фронте, а также делится полезными советами со своим подписчикам.

Недавно в Instagram-аккаунте Евгений рассказал, как можно быстро приготовить любимую многими гречку или кускус. Особенно актуальны эти рекомендации в условиях длительного отсутствия электроэнергии.

Шеф-повар предлагает просто запаривать кускус горячей водой и хранить в термосе. Для запаривания гречки подойдет как вода, так и бульон.

А еще Клопотенко делится маленьким лайфхаком. Дело в том, что вот именно гречневую кашу абсолютно не обязательно варить или даже запаривать кипятком. Этой крупе вполне достаточно и холодной воды.

Кроме того, такой вариант является самым полезным, чем все иные известные вам способы приготовления гречневой каши. Приготовленная в холодной воде гречка сохраняет больше полезных свойств и витаминов.

Напомним, по данным Минфина, в октябре, по сравнению с сентябрем, средняя цена популярного среди украинцев продукта подешевела с 87,94 грн до 80,78 за килограмм. ﻿

Также Фокус писал необычный рецепт гречки с овощами и восточными специями от Евгения Клопотенко.