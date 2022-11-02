Гречка, как роскошь: как ежемесячно меняются цены на гречку в Украине

По данным Минфина, в октябре, по сравнению с сентябрем, средняя цена популярного среди украинцев продукта подешевела с 87,94 грн до 80,78 за килограмм.

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В Украине осенью несколько подешевела гречка. Так, по состоянию на среду, 2 ноября, килограмм крупы в магазинах стоит, в среднем, 78,7 грн, что на 2,08 грн меньше среднемесячной цены в октябре, свидетельствуют данные Минфина.

В отдельных сетях супермаркетов гречку сейчас можно купить по такой цене:

Metro – 78,9 грн/кг;

Auchan – 67,3 грн/кг;

Varus – 89,9 грн/кг.

По данным Минфина, стоимость гречки снижается уже третий месяц подряд. В октябре, по сравнению с сентябрем, средняя цена популярного среди украинцев продукта подешевела с 87,94 грн/кг до 80,78 грн/кг (минус 7,16 грн). До этого последнее снижение цен случилось еще в декабре 2021 года.

Как дорожала гречка в 2022 году

По данным Министерства финансов, рост цен на гречку начался в первый же месяц 2022 года:

январь-2022 – 50,2 грн/кг (+2,94 грн);

февраль – 50,48 грн/кг (+28 коп.);

март – 50,81 грн/кг (+33 коп.);

апрель – 59,25 грн/кг (+8,44 грн);

май – 72,53 грн/кг (+13,28 грн);

июнь – 89,9 грн/кг (+17,53 грн);

июль – 91,7 грн/кг (+1,8 грн);

август – 92,73 грн/кг (+1,03 грн).

Кстати, директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак недавно спрогнозировал, что цены на гречку снизятся до 60-70 грн за килограмм. Он отметил, что снизить цены удастся за счет поставок гречки с нового урожая гречихи. Товар, по словам эксперта, перерабатывающие предприятия уже получают.

Тем временем в Украине замедлился рост цен на яйца. Так, 20 октября средняя закупочная цена торговыми сетями составила 59,6 грн/десяток, а 27 октября – 60,1 грн/десяток. Понижение цен должно произойти пойти после увеличения поголовья кур-несушек.