Гречка, как роскошь: как ежемесячно меняются цены на гречку в Украине
По данным Минфина, в октябре, по сравнению с сентябрем, средняя цена популярного среди украинцев продукта подешевела с 87,94 грн до 80,78 за килограмм.
В Украине осенью несколько подешевела гречка. Так, по состоянию на среду, 2 ноября, килограмм крупы в магазинах стоит, в среднем, 78,7 грн, что на 2,08 грн меньше среднемесячной цены в октябре, свидетельствуют данные Минфина.
В отдельных сетях супермаркетов гречку сейчас можно купить по такой цене:
- Metro – 78,9 грн/кг;
- Auchan – 67,3 грн/кг;
- Varus – 89,9 грн/кг.
По данным Минфина, стоимость гречки снижается уже третий месяц подряд. В октябре, по сравнению с сентябрем, средняя цена популярного среди украинцев продукта подешевела с 87,94 грн/кг до 80,78 грн/кг (минус 7,16 грн). До этого последнее снижение цен случилось еще в декабре 2021 года.
Как дорожала гречка в 2022 году
По данным Министерства финансов, рост цен на гречку начался в первый же месяц 2022 года:
- январь-2022 – 50,2 грн/кг (+2,94 грн);
- февраль – 50,48 грн/кг (+28 коп.);
- март – 50,81 грн/кг (+33 коп.);
- апрель – 59,25 грн/кг (+8,44 грн);
- май – 72,53 грн/кг (+13,28 грн);
- июнь – 89,9 грн/кг (+17,53 грн);
- июль – 91,7 грн/кг (+1,8 грн);
- август – 92,73 грн/кг (+1,03 грн).
Кстати, директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак недавно спрогнозировал, что цены на гречку снизятся до 60-70 грн за килограмм. Он отметил, что снизить цены удастся за счет поставок гречки с нового урожая гречихи. Товар, по словам эксперта, перерабатывающие предприятия уже получают.
Тем временем в Украине замедлился рост цен на яйца. Так, 20 октября средняя закупочная цена торговыми сетями составила 59,6 грн/десяток, а 27 октября – 60,1 грн/десяток. Понижение цен должно произойти пойти после увеличения поголовья кур-несушек.