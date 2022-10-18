В Украине снова изменится стоимость гречки: что будет с ценами (видео)

Сейчас аграрии занимаются сборкой урожая и перерабатывающие предприятия уже получают новые партии гречки.

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Цена на гречку в Украине в скором времени опустится до 60-70 грн за килограмм. Об этом в эфире "Супсільне. Новини" рассказал директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

По его словам, сейчас аграрии занимаются сборкой урожая и перерабатывающие предприятия уже получают новые партии гречки.

"Есть перспективы, что цена снизится до 60-70 грн за килограмм", — рассказал Игорь Виштак.

Он отметил, что больше всего гречихи намолотили аграрии на Сумщине — 15,5 тыс. тонн. Хотя со сбором урожая в прифронтовых и приграничных зонах есть определенные трудности из-за безопасности работников и частично разрушенной инфраструктуры.

В общей сложности гречки на сегодня собрали более 120 тыс. тонн. Ожидается, что в этом сезоне будет собрано более 150 тыс. тонн.

Напомним, стремительное подорожание гречки в Украине началось летом 2022 года. Эксперты уверены, что всему виной война, ажиотажный спрос, ограничение импорта (почти 22 тыс. тонн поступало из-за границы), а также истощение запасов на складах в преддверии нового урожая.

"Возрос спрос из-за паники, люди скупали большие объемы большинства круп. А торговые сети не смогли обеспечить соответствующее предложение в ответ на увеличение этого спроса", — отметил заместитель директора по научной работе Национального центра Институт аграрной экономики Николай Пугачов. По его словам, украинцы потребляют гречневую крупу в несколько раз больше, чем в других странах. Если в мире один человек ест до 1,5 кг гречки в год, то среднестатистический украинец – 3-4 кг гречневой крупы в год.

Также эксперты сообщили Фокусу, что производство гречки в Украине в 2021 году составило 106 тыс. тонн, тогда как для удовлетворения внутреннего спроса необходимо 180 тыс. тонн.

Ранее Фокус сообщал, что смартфоны и гаджеты в Украине могут подорожать на 45-60%.