В Україні знову зміниться вартість гречки: що буде з цінами (відео)

Наразі аграрії займаються збиранням урожаю, а переробні підприємства вже отримують нові партії гречки.

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Ціна на гречку в Україні скоро опуститься до 60-70 грн за кілограм. Про це в ефірі "Суспільне. Новини" розповів директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

За його словами, зараз аграрії займаються збиранням урожаю, а переробні підприємства вже одержують нові партії гречки.

"Є перспективи, що ціна знизиться до 60-70 грн за кілограм", — розповів Ігор Віштак.

Він зазначив, що найбільше гречки намолотили аграрії на Сумщині — 15,5 тис. тонн. Хоча зі збиранням урожаю у прифронтових та прикордонних зонах є певні труднощі через безпеку працівників та частково зруйновану інфраструктуру.

Загалом гречки на сьогодні зібрали понад 120 тис. тонн. Очікується, що цього сезону зберуть понад 150 тис. тонн.

Нагадаємо, стрімке подорожчання гречки в Україні розпочалося влітку 2022 року. Експерти впевнені, що винна війна, ажіотажний попит, обмеження імпорту (майже 22 тис. тонн надходило з-за кордону), а також виснаження запасів на складах напередодні нового врожаю.

"Зріс попит через паніку, люди скуповували великі обсяги більшості круп. А торгові мережі не змогли забезпечити відповідну пропозицію у відповідь на збільшення цього попиту", — зазначив заступник директора з наукової роботи Національного центру Інститут аграрної економіки Микола Пугачов. За його словами, українці споживають гречану крупу в кілька разів більше, ніж в інших країнах. Якщо у світі одна людина їсть до 1,5 кг гречки на рік, то середньостатистичний українець — 3-4 кг гречаної крупи на рік.

Також експерти повідомили Фокусу, що виробництво гречки в Україні в 2021 році склало 106 тис. тонн, тоді як для задоволення внутрішнього попиту необхідно 180 тис. тонн.

Раніше Фокус повідомляв, що смартфони та гаджети в Україні можуть подорожчати на 45-60%.