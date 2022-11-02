Гречка як розкіш: як щомісяця змінюються ціни на гречку в Україні

За даними Мінфіну, у жовтні, якщо порівняти з вереснем, середня ціна популярного серед українців продукту подешевшала з 87,94 грн до 80,78 за кілограм.

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В Україні восени дещо подешевшала гречка. Так, станом на середу, 2 листопада, кілограм крупи в магазинах коштує в середньому 78,7 грн, що на 2,08 грн менше від середньомісячної ціни в жовтні, свідчать дані Мінфіну.

В деяких мережах супермаркетів гречку зараз можна купити за такою ціною:

Metro – 78,9 грн/кг;

Auchan – 67,3 грн/кг;

Varus – 89,9 грн/кг.

За даними Мінфіну, вартість гречки знижується вже третій місяць поспіль. У жовтні, якщо порівняти з вереснем, середня ціна популярного серед українців продукту подешевшала з 87,94 грн/кг до 80,78 грн/кг (мінус 7,16 грн). До цього останнє зниження цін відбулося ще у грудні 2021 року.

Як дорожчала гречка у 2022 році

За даними Міністерства фінансів, зростання цін на гречку почалося першого ж місяця 2022 року:

січень-2022 – 50,2 грн/кг (+2,94 грн);

лютий – 50,48 грн/кг (+28 коп.);

березень – 50,81 грн/кг (+33 коп.);

квітень – 59,25 грн/кг (+8,44 грн);

травень – 72,53 грн/кг (+13,28 грн);

червень – 89,9 грн/кг (+17,53 грн);

липень – 91,7 грн/кг (+1,8 грн);

серпень – 92,73 грн/кг (+1,03 грн).

До речі, директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак нещодавно спрогнозував, що ціни на гречку знизяться до 60-70 грн за кілограм. Він зазначив, що знизити ціни вдасться внаслідок постачання гречки з нового врожаю гречки. Товар, за словами експерта, переробні підприємства вже одержують.

Тим часом в Україні сповільнилося зростання цін на яйця. Так, 20 жовтня середня закупівельна ціна торговими мережами становила 59,6 грн/десяток, а 27 жовтня – 60,1 грн/десяток. Зниження цін має статися після збільшення поголів'я курей-несучок.