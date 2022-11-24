Альтернатива котлетам. Простой рецепт мясных оладьев

Быстрые и оригинальные оладьи помогут вкусно и без особых затрат накормить целую семью.

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Мясные оладьи – хорошая альтернатива домашним котлетам, но готовятся они намного проще, быстрее, и при этом вам не придется пользоваться никакой бытовой техникой, а значит, будет меньше грязной посуды. Кроме того, такие оладьи получаются более сочными, чем котлеты.

Ингредиенты:

600 г свинины;

3 яйца;

1 луковица;

3 зубка чеснока;

3 столовые ложки майонеза;

3 столовые ложки крахмала;

растительное масло;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Свинину очистить от пленок и нарезать мелкой соломкой или небольшими кубиками.

Добавить майонез, измельченный лук, пропущенный через пресс чеснок, вбить яйца, всыпать крахмал, посолить, поперчить, вымешать и поставить на 1 час в холодильник.

Растительное масло раскалить на сковороде и смоченной в воде столовой ложкой выкладывать приготовленную массу, придавая плоскую форму оладьев. Жарить на среднем огне с обеих сторон до образования золотистой корочки.

Подавать мясные оладьи можно с любым гарниром или овощами.

Вместо свинины можно использовать говядину, телятину, куриное или индюшиное филе, майонез заменить сметаной, а крахмал – мукой.

Напомним, рецепт куриной печени в сливках.