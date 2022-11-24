Альтернатива котлетам. Простой рецепт мясных оладьев
Быстрые и оригинальные оладьи помогут вкусно и без особых затрат накормить целую семью.
Мясные оладьи – хорошая альтернатива домашним котлетам, но готовятся они намного проще, быстрее, и при этом вам не придется пользоваться никакой бытовой техникой, а значит, будет меньше грязной посуды. Кроме того, такие оладьи получаются более сочными, чем котлеты.
Ингредиенты:
- 600 г свинины;
- 3 яйца;
- 1 луковица;
- 3 зубка чеснока;
- 3 столовые ложки майонеза;
- 3 столовые ложки крахмала;
- растительное масло;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Свинину очистить от пленок и нарезать мелкой соломкой или небольшими кубиками.
Добавить майонез, измельченный лук, пропущенный через пресс чеснок, вбить яйца, всыпать крахмал, посолить, поперчить, вымешать и поставить на 1 час в холодильник.
Растительное масло раскалить на сковороде и смоченной в воде столовой ложкой выкладывать приготовленную массу, придавая плоскую форму оладьев. Жарить на среднем огне с обеих сторон до образования золотистой корочки.
Подавать мясные оладьи можно с любым гарниром или овощами.
Вместо свинины можно использовать говядину, телятину, куриное или индюшиное филе, майонез заменить сметаной, а крахмал – мукой.
Напомним, рецепт куриной печени в сливках.