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Їжа

Альтернатива котлетам. Простий рецепт м'ясних оладок

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Фото: скриншот Youtube | М'ясні оладки

Швидкі та оригінальні оладки допоможуть смачно та без особливих витрат нагодувати цілу родину.

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М'ясні оладки — хороша альтернатива домашнім котлетам, але готуються вони набагато простіше, швидше, і разом з тим вам не доведеться користуватися ніякою побутовою технікою, а отже, буде менше брудного посуду. Крім того, такі оладки виходять соковитішими, ніж котлети.

Складові:

  • 600 г свинини;
  • 3 яйця;
  • 1 цибулина;
  • 3 зубчики часнику;
  • 3 столові ложки майонезу;
  • 3 столові ложки крохмалю;
  • рослинна олія;
  • сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Свинину очистити від плівок та нарізати дрібною соломкою або невеликими кубиками.

Додати майонез, подрібнену цибулю, пропущений через прес часник, яйця, всипати крохмаль, посолити, поперчити, вимішати і поставити на 1 годину в холодильник.

Олію розжарити на сковороді і змоченою у воді столовою ложкою викладати приготовлену масу, надаючи плоску форму оладок. Смажити на середньому вогні з обох боків до утворення золотистої скоринки.

Подавати м'ясні оладки можна з будь-яким гарніром чи овочами.

Замість свинини можна використовувати яловичину, телятину, куряче або індиче філе, майонез замінити сметаною, а крохмаль — борошном.

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