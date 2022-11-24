Альтернатива котлетам. Простий рецепт м'ясних оладок
Швидкі та оригінальні оладки допоможуть смачно та без особливих витрат нагодувати цілу родину.
М'ясні оладки — хороша альтернатива домашнім котлетам, але готуються вони набагато простіше, швидше, і разом з тим вам не доведеться користуватися ніякою побутовою технікою, а отже, буде менше брудного посуду. Крім того, такі оладки виходять соковитішими, ніж котлети.
Складові:
- 600 г свинини;
- 3 яйця;
- 1 цибулина;
- 3 зубчики часнику;
- 3 столові ложки майонезу;
- 3 столові ложки крохмалю;
- рослинна олія;
- сіль та перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
Свинину очистити від плівок та нарізати дрібною соломкою або невеликими кубиками.
Додати майонез, подрібнену цибулю, пропущений через прес часник, яйця, всипати крохмаль, посолити, поперчити, вимішати і поставити на 1 годину в холодильник.
Олію розжарити на сковороді і змоченою у воді столовою ложкою викладати приготовлену масу, надаючи плоску форму оладок. Смажити на середньому вогні з обох боків до утворення золотистої скоринки.
Подавати м'ясні оладки можна з будь-яким гарніром чи овочами.
Замість свинини можна використовувати яловичину, телятину, куряче або індиче філе, майонез замінити сметаною, а крохмаль — борошном.
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