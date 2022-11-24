Альтернатива котлетам. Простий рецепт м'ясних оладок

Швидкі та оригінальні оладки допоможуть смачно та без особливих витрат нагодувати цілу родину.

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М'ясні оладки — хороша альтернатива домашнім котлетам, але готуються вони набагато простіше, швидше, і разом з тим вам не доведеться користуватися ніякою побутовою технікою, а отже, буде менше брудного посуду. Крім того, такі оладки виходять соковитішими, ніж котлети.

Складові:

600 г свинини;

3 яйця;

1 цибулина;

3 зубчики часнику;

3 столові ложки майонезу;

3 столові ложки крохмалю;

рослинна олія;

сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Свинину очистити від плівок та нарізати дрібною соломкою або невеликими кубиками.

Додати майонез, подрібнену цибулю, пропущений через прес часник, яйця, всипати крохмаль, посолити, поперчити, вимішати і поставити на 1 годину в холодильник.

Олію розжарити на сковороді і змоченою у воді столовою ложкою викладати приготовлену масу, надаючи плоску форму оладок. Смажити на середньому вогні з обох боків до утворення золотистої скоринки.

Подавати м'ясні оладки можна з будь-яким гарніром чи овочами.

Замість свинини можна використовувати яловичину, телятину, куряче або індиче філе, майонез замінити сметаною, а крохмаль — борошном.

Нагадаємо, рецепт курячої печінки у вершках.