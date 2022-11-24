Пицца на кефире: как без лишних затрат приготовить вкусное блюдо для всей семьи
Вместо ветчины можно использовать мясо и колбасу.
Пицца, пожалуй, – самое любимое блюдо, которое позволяет порадовать домочадцев и избавить холодильник от оставшихся кусочков колбасы, сыра и тому подобное. Предлагаем приготовить пиццу на кефире с грибами и ветчиной, которая на столе долго не задержится.
Пицца на кефире
Ингредиенты:
- Кефир 1% – 1 стакан;
- Мука – 200 гр;
- Сода негашеная – половина чайной ложки;
- Майонез – 100 гр;
- Шампиньоны – 100 гр;
- Помидор свежий – 1 шт;
- Лук – половина головки;
- Ветчина – 100 гр;
- Болгарский перец – 1 шт;
- Твердый сыр – 150 гр;
- Оливки, зелень по вкусу.
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить тесто. Для этого нужно смешать яйцо, кефир, соль и половину чайной ложки соды. Постепенно подсыпать муку и замешать тесто. Консистенция теста должна быть немного гуще, чем на оладьи. Готовое тесто выложить на противень, смазанный маслом, смазать его верх майонезом и кетчупом с помощью силиконовой кисточки.
Лук и грибы обжарить. На тесто выложить нарезанный кольцами помидор, грибы, лук, перец и ветчину соломкой. Туда же – маслины. Все посыпать тертым сыром и мелко порезанной зеленью.
Отправить пиццу в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.