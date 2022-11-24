Піца на кефірі: як без зайвих витрат приготувати смачну страву для всієї родини

Замість шинки, можна використовувати м'ясо та ковбасу.

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Піца, мабуть, найулюбленіша страва, яка дозволяє порадувати домочадців і позбавити холодильник від залишених шматочків ковбаси, сиру тощо. Пропонуємо приготувати піцу на кефірі з грибами та шинкою, яка на столі довго не затримається.

Піца на кефірі

Складові:

Кефір 1% — 1 склянка;

Борошно — 200 г;

Сода негашена — половина чайної ложки;

Майонез — 100 г;

Печериці — 100 г;

Помідор свіжий — 1 шт.;

Цибуля — половина головки;

Шинка — 100 г;

Болгарський перець — 1 шт.;

Твердий сир — 150 г;

Оливки, зелень до смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати тісто. Для цього потрібно змішати яйце, кефір, сіль та половину чайної ложки соди. Поступово підсипати муку і замішати тісто. Консистенція тіста має бути трохи густіша, ніж на оладки. Готове тісто викласти на деко, змащене маслом, змастити його верх майонезом і кетчупом за допомогою силіконового пензлика.

Цибулю та гриби обсмажити. На тісто викласти нарізаний кільцями помідор, гриби, цибулю, перець та шинку. Туди ж — оливки. Все посипати тертим сиром та дрібно порізаною зеленню.

Відправити піцу до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 20-25 хвилин.

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