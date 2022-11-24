Піца на кефірі: як без зайвих витрат приготувати смачну страву для всієї родини
Замість шинки, можна використовувати м'ясо та ковбасу.
Піца, мабуть, найулюбленіша страва, яка дозволяє порадувати домочадців і позбавити холодильник від залишених шматочків ковбаси, сиру тощо. Пропонуємо приготувати піцу на кефірі з грибами та шинкою, яка на столі довго не затримається.
Піца на кефірі
Складові:
- Кефір 1% — 1 склянка;
- Борошно — 200 г;
- Сода негашена — половина чайної ложки;
- Майонез — 100 г;
- Печериці — 100 г;
- Помідор свіжий — 1 шт.;
- Цибуля — половина головки;
- Шинка — 100 г;
- Болгарський перець — 1 шт.;
- Твердий сир — 150 г;
- Оливки, зелень до смаку.
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно приготувати тісто. Для цього потрібно змішати яйце, кефір, сіль та половину чайної ложки соди. Поступово підсипати муку і замішати тісто. Консистенція тіста має бути трохи густіша, ніж на оладки. Готове тісто викласти на деко, змащене маслом, змастити його верх майонезом і кетчупом за допомогою силіконового пензлика.
Цибулю та гриби обсмажити. На тісто викласти нарізаний кільцями помідор, гриби, цибулю, перець та шинку. Туди ж — оливки. Все посипати тертим сиром та дрібно порізаною зеленню.
Відправити піцу до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 20-25 хвилин.