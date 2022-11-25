Лучшая закуска: как приготовить домашние сухарики

Сухарики получаются даже вкуснее, чем из магазина.

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Сухарики из ржаного хлеба – это не только любимая закуска к пиву у многих, но и ингредиент для салатов. Чтобы не покупать их в магазине, рекомендуем сэкономить и приготовить это блюдо дома. Рецепт простой, а результат очень порадует вкусом.

Сухарики домашние

Ингредиенты:

Хлеб ржаной – 300 гр;

Растительное масло (рафинированное) – 50 гр;

Чеснок – 2 зубчика;

Специи сухие – по вкусу;

Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Для начала необходимо выбрать хлеб. Для приготовления подойдет не только ржаной, но и белый, однако именно из "Бородинского сухарики получатся самые ароматные.

Хлеб нарезать на длинные брусочки одинакового размера, кубиками или соломкой. Корку предварительно лучше срезать.

В глубокую посудину налить подсолнечное масло. Можно взять и оливковое, главное – чтобы не было запаха и резкого вкуса. Туда же отправить очищенные и пропущенные через пресс зубчики чеснока. В зависимости от предпочтений его можно взять больше или меньше. Затем всыпать в масло соль, специи и черный молотый перец, опять же, ориентируясь на собственный вкус.

Все хорошо перемешать, чтобы чеснок и специи равномерно распределились.

Всыпать в миску нарезанный хлеб и перемешать его руками, чтобы каждый кусочек пропитался маслом.

Противень застелить пергаментной бумагой и разложить на него хлеб в один слой, чтобы они равномерно прожарились. Отправить противень в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 7-10 минут.

По истечении этого времени нужно достать противень, не выключая духовку. Перемешать сухарики и поставить обратно еще минут на семь, пока они хорошо подрумянятся. Температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте, поскольку это зависит от качества духовки и размера сухариков.

Готовые сухарики пересыпать в тарелку и можно наслаждаться их вкусом.

Напомним, как приготовить чипсы в духовке.