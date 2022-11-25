Найкраща закуска: як приготувати домашні сухарики
Сухарики виходять навіть смачнішими, ніж із магазину.
Сухарики із житнього хліба — це не лише улюблена закуска до пива у багатьох, а й інгредієнт для салатів. Щоб не купувати їх у магазині, рекомендуємо заощадити та приготувати цю страву вдома. Рецепт простий, а результат дуже потішить смаком.
Сухарики домашні
Інгредієнти:
- хліб житній — 300 г;
- рослинна олія (рафінована) — 50 г;
- часник — 2 зубчики;
- спеції сухі — за смаком;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
Для початку потрібно вибрати хліб. Для приготування підійде не тільки житній, а й білий, проте саме з "Бородинського" сухарики вийдуть найпахучіші.
Хліб нарізати на довгі брусочки однакового розміру, кубиками чи соломкою. Кірочку заздалегідь краще зрізати.
У глибоку посудину налити олію. Можна взяти й оливкову, головне — щоб не було запаху та різкого смаку. Туди ж відправити очищені та пропущені через прес зубчики часнику. Залежно від переваг його можна взяти більше чи менше. Потім всипати в олію сіль, спеції та чорний мелений перець, знову ж таки, орієнтуючись на власний смак.
Усе добре перемішати, щоб часник і спеції рівномірно розподілилися.
Всипати в миску нарізаний хліб і перемішати його руками, щоб кожен шматочок просочився олією.
Лист застелити пергаментним папером і розкласти на нього хліб в один шар, щоб вони рівномірно просмажилися. Відправити лист у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів на 7-10 хвилин.
Після цього потрібно дістати деко, не вимикаючи духовку. Перемішати сухарики і поставити ще хвилин на сім, поки вони добре підрум'яняться. Температура та час приготування можуть відрізнятися від вказаних у рецепті, оскільки це залежить від якості духовки та розміру сухариків.
Готові сухарики пересипати в тарілку й можна насолоджуватися смаком.