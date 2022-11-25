Найкраща закуска: як приготувати домашні сухарики

Сухарики виходять навіть смачнішими, ніж із магазину.

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Сухарики із житнього хліба — це не лише улюблена закуска до пива у багатьох, а й інгредієнт для салатів. Щоб не купувати їх у магазині, рекомендуємо заощадити та приготувати цю страву вдома. Рецепт простий, а результат дуже потішить смаком.

Сухарики домашні

Інгредієнти:

хліб житній — 300 г;

рослинна олія (рафінована) — 50 г;

часник — 2 зубчики;

спеції сухі — за смаком;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Для початку потрібно вибрати хліб. Для приготування підійде не тільки житній, а й білий, проте саме з "Бородинського" сухарики вийдуть найпахучіші.

Хліб нарізати на довгі брусочки однакового розміру, кубиками чи соломкою. Кірочку заздалегідь краще зрізати.

У глибоку посудину налити олію. Можна взяти й оливкову, головне — щоб не було запаху та різкого смаку. Туди ж відправити очищені та пропущені через прес зубчики часнику. Залежно від переваг його можна взяти більше чи менше. Потім всипати в олію сіль, спеції та чорний мелений перець, знову ж таки, орієнтуючись на власний смак.

Усе добре перемішати, щоб часник і спеції рівномірно розподілилися.

Всипати в миску нарізаний хліб і перемішати його руками, щоб кожен шматочок просочився олією.

Лист застелити пергаментним папером і розкласти на нього хліб в один шар, щоб вони рівномірно просмажилися. Відправити лист у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів на 7-10 хвилин.

Після цього потрібно дістати деко, не вимикаючи духовку. Перемішати сухарики і поставити ще хвилин на сім, поки вони добре підрум'яняться. Температура та час приготування можуть відрізнятися від вказаних у рецепті, оскільки це залежить від якості духовки та розміру сухариків.

Готові сухарики пересипати в тарілку й можна насолоджуватися смаком.

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