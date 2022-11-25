Рецепт вяленых помидоров в микроволновке

С баночкой вяленых помидоров можно быстро приготовить вкусную закуску.

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Вяленые томаты — изюминка многих блюд и отлично сочетаются с мясом, рыбой, субпродуктами. Их также можно добавить в борщ, паштет, салаты, соус, намазку или сделать брускетты.

Ингредиенты:

помидоры

чеснок

оливковое масло

итальянские травы

соль

Способ приготовления:

Вымыть помидоры, обсушить, разрезать пополам или на четвертинки и удалить чайной ложкой семена с излишками сока.

Подготовленные помидоры выложить разрезом вверх на блюдо с бортиками, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать итальянскими травами и поставить в микроволновку на 4-5 минут, включив ее на полную мощность.

После этого слить образовавшийся сок, помидоры остудить, слегка присолить и поставить в микроволновку снова на 4-5 минут, после чего снова остудить и при необходимости поставить в микроволновку еще раз.

Готовые помидоры уложить слоями в плотно закрывающуюся банку, перекладывая нарезанным тонкими ломтиками чесноком, залить оливковым маслом, закупорить, поместить в холодильник и выдержать 12 часов.

Помидоры выбирайте некрупные, плотные и мясистые, с небольшим содержанием сока. Лучше всего подходят сорта черри и "сливка".

Приправы подбирайте по своему вкусу. Для вяленых помидор хорошо подойдут смесь перцев, орегано, базилик, тимьян и прованские травы.

Напитанное ароматами чеснока и приправ оливковое масло, которым заливались вяленые помидоры, впоследствии можно использовать в качестве заправки для салатов.

Напомним, самый простой рецепт грузинского лобио из красной фасоли.