Рецепт в'ялених помідорів у мікрохвильовій печі

З баночкою в'ялених помідорів можна швидко приготувати смачну закуску.

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В'ялені томати — особливість багатьох страв і відмінно поєднуються з м'ясом, рибою, субпродуктами. Їх також можна додати до борщу, паштету, салатів, соусу, намазки або зробити брускети.

Складові:

помідори

часник

оливкова олія

італійські трави

сіль

Спосіб приготування:

Вимити помідори, обсушити, розрізати навпіл чи четвертинки й видалити чайною ложкою насіння з надлишками соку.

Підготовлені помідори викласти розрізом на блюдо з бортиками, збризкати оливковою олією, посипати італійськими травами й поставити в мікрохвильову піч на 4-5 хвилин, включивши її на повну потужність.

Після цього злити сік, що утворився, помідори остудити, злегка присолити й поставити в мікрохвильову піч знову на 4-5 хвилин, після чого знову остудити й при необхідності поставити в мікрохвильову піч ще раз.

Готові помідори вкласти шарами в банку, що щільно закривається, перекладаючи нарізаним тонкими скибочками часником, залити оливковою олією, закоркувати, помістити в холодильник і витримати 12 годин.

Помідори вибирайте дрібні, щільні та м'ясисті, з невеликим вмістом соку. Найкраще підходять сорти чері та "сливка".

Приправи підбирайте на свій смак. Для в'ялених помідорів добре підійдуть суміш перців, орегано, базилік, чебрець і прованські трави.

Наповнене ароматами часнику та приправ оливкова олія, якою заливались в'ялені помідори, згодом можна використовувати як заправку для салатів.

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