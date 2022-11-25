Їжа
Рецепт в'ялених помідорів у мікрохвильовій печі
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З баночкою в'ялених помідорів можна швидко приготувати смачну закуску.
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В'ялені томати — особливість багатьох страв і відмінно поєднуються з м'ясом, рибою, субпродуктами. Їх також можна додати до борщу, паштету, салатів, соусу, намазки або зробити брускети.
Складові:
- помідори
- часник
- оливкова олія
- італійські трави
- сіль
Спосіб приготування:
- Вимити помідори, обсушити, розрізати навпіл чи четвертинки й видалити чайною ложкою насіння з надлишками соку.
- Підготовлені помідори викласти розрізом на блюдо з бортиками, збризкати оливковою олією, посипати італійськими травами й поставити в мікрохвильову піч на 4-5 хвилин, включивши її на повну потужність.
- Після цього злити сік, що утворився, помідори остудити, злегка присолити й поставити в мікрохвильову піч знову на 4-5 хвилин, після чого знову остудити й при необхідності поставити в мікрохвильову піч ще раз.
- Готові помідори вкласти шарами в банку, що щільно закривається, перекладаючи нарізаним тонкими скибочками часником, залити оливковою олією, закоркувати, помістити в холодильник і витримати 12 годин.
- Помідори вибирайте дрібні, щільні та м'ясисті, з невеликим вмістом соку. Найкраще підходять сорти чері та "сливка".
Приправи підбирайте на свій смак. Для в'ялених помідорів добре підійдуть суміш перців, орегано, базилік, чебрець і прованські трави.
Наповнене ароматами часнику та приправ оливкова олія, якою заливались в'ялені помідори, згодом можна використовувати як заправку для салатів.
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