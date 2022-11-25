Американская классика. Как приготовить вкусный клубный сэндвич

Придуманный для джентльменов, которые не желали отвлекаться от игры в карты, клубный сэндвич быстро стал популярен.

Related video

Клубный сэндвич, или клаб-сэндвич, своим названием сэндвич обязан происхождению. Считается, что его впервые приготовили в одном из закрытых клубов Нью-Йорка в конце XIX века. Еще по одной версии, его придумали для джентльменов, которые не желали отвлекаться на ужин от карточной игры. Но в итоге мясо с хрустящим салатом и майонезом между поджаренными тостами стало популярно и получило название клубный сэндвич.

Это отличный вариант для завтрака, или быстрого перекуса. А еще, не смотря на кажущуюся простоту – это очень вкусно. К тому же его можно приготовить без электричества.

Клубный сэндвич

Ингредиенты:

Панчетта (или бекон, или ветчина) — 6 ломтиков;

Белый тостовый хлеб — 6 кусков;

Зеленый салат — 25 гр;

Один помидор;

Шнитт-лук;

Индейка — 175 гр;

Два вареных яйца;

Майонез, соль, молотый черный перец

Обжарьте панчетту на гриле, или гриль-сковороде, пока она не станет хрустящей. Если таковой нет, подойдет и обычная сковорода.

Разогрейте гриль. На решетку уложите панчетту и обжаривайте 3–4 минуты до хрустящей корочки. Переверните 1 раз. Выложите на кухонное бумажное полотенце и обсушите. Запеките индейку в духовке, или обжарьте на сковороде. Лучше всего для этого подойдет грудка.

Обжарьте ломтики тостового хлеба на гриль-сковроде, смажьте майонезом. Разделите салат между двумя ломтиками хлеба, выложите нарезанные томаты и часть мелко нарезанного шнитт-лука. Присолите и поперчите, если хотите.

Сверху положите ломтики запеченной индейки, накройте ломтиками хлеба намазанной стороной вверх. Выложите салат, сверху — хрустящую панчетту и посыпьте шнитт-луком. Накройте оставшимися ломтиками хлеба и аккуратно прижмите.

Разрежьте каждый сэндвич напополам, чтобы получились треугольники и скрепите их зубочистками, чтобы сэндвичи сохранили форму.

Также вы можете приготовить майонез самостоятельно. Для этого в удобную емкость влейте желтки, добавьте уксус, горчицу, мелко нарезанный чеснок, приправы по вкусу и перемешайте. Подливайте оливковое масло, помешивая. Через минуту вы заметите, что смесь начинает загустевать. Начните подливать масло активнее, постоянно помешивая, но не слишком быстро, поскольку масса может свернуться.

Напомним, вы также можете приготовить классический американский салат коулслоу из капусты и моркови с освежающей заправкой.