Американська класика. Як приготувати смачний клубний сандвіч

Вигаданий для джентльменів, які не хотіли відволікатися від гри в карти, клубний сандвіч швидко став популярним.

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Клубний сандвіч, або клаб-сандвіч, своєю назвою сандвіч завдячує походженню. Вважається, що його вперше приготували в одному із закритих клубів Нью-Йорка наприкінці ХІХ століття. Ще за однією версією його вигадали для джентльменів, які не хотіли відволікатися на вечерю від карткової гри. Але зрештою м'ясо з хрумким салатом і майонезом між підсмаженими тостами стало популярним та отримало назву клубний сандвіч.

Це чудовий варіант для сніданку, або швидкого перекусу. А ще, незважаючи на простоту — це дуже смачно. До того ж, його можна приготувати без електрики.

Клубний сандвіч

Інгредієнти:

панчета (або бекон, або шинка) — 6 скибочок;

білий тостовий хліб — 6 шматків;

зелений салат — 25 г;

один помідор;

шнітт-цибуля;

індичка — 175 г;

два варені яйця;

майонез, сіль, мелений чорний перець

Обсмажте панчету на грилі, або гриль-сковороді, поки вона не стане хрусткою. Якщо такої немає, підійде і звичайна сковорода.

Розігрійте гриль. На решітку покладіть панчету й обсмажуйте 3-4 хвилини до хрусткої скоринки. Переверніть один раз. Викладіть на кухонний паперовий рушник та обсушіть. Запечіть індичку в духовці або обсмажте на сковороді. Найкраще для цього підійде грудка.

Обсмажте скибочки тостового хліба на гриль-сковорідці, змастіть майонезом. Розділіть салат між двома скибочками хліба, викладіть нарізані томати та частину дрібно нарізаної шнітт-цибулі. Присоліть і поперчіть, якщо хочете.

Зверху покладіть скибочки запеченої індички, накрийте скибочками хліба намащеною стороною вгору. Викладіть салат, зверху — хрумку панчету та посипте шнітт-цибулею. Накрийте скибочками хліба, що залишилися, та обережно притисніть.

Розріжте кожен сандвіч навпіл, щоб вийшли трикутники і скріпіть їх зубочистками, щоб сандвічі зберегли форму.

Також можна приготувати майонез самостійно. Для цього в зручну ємність влийте жовтки, додайте оцет, гірчицю, дрібно нарізаний часник, приправи до смаку і перемішайте. Підливайте оливкову олію, помішуючи. Через хвилину ви помітите, що суміш починає загусати. Почніть підливати масло активніше, постійно помішуючи, але не дуже швидко, оскільки маса може згорнутись.

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