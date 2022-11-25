Идеально для бутербродов. Как приготовить риет из утки

Риет – это классическое французское блюдо и отличная альтернатива традиционному паштету.

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Про то, как готовить паштеты обычно знают все, а, слыша про риет, думают, что это куда сложнее. Но это простая народная закуска, которую готовили во Франции с настолько давних времен, что уже никто и не помнит, когда это стало традицией. От паштета риет отличается консистенцией и способом приготовления. Ингредиенты для риета сначала необходимо приправить и просолить, а затем готовить на медленном огне в течение долгого времени, так, чтобы мясо стало мягким и начало отходить от костей.

Слово "риет" произошло от французского rillettes, что дословно обозначает "кусок свинины". Из свинины риет тоже готовят, но именно риет из утки стал "классикой жанра".

Традиционный риет из утки

Ингредиенты:

Утка — 1 штука;

Три луковицы;

Одна морковка;

Белое сухое вино — 150 мл;

Чеснок — 3 зубчика;

Вода — 150 мл;

Сливочное масло — 30 гр;

Лавровый лист, молотый черный перец, тимьян, розмарин, соль.

Промываем утку, снимаем с нее кожу и убираем в холодильник. Отделяем от тушки ножки и крылышки. Срезаем с костей грудку. Ее можно добавить в риет, а можно заморозить и использовать для других блюд.

Разрезаем каркас утки на несколько частей, срезаем жир и также убираем в холодильник.

Перекладываем разделанную утку в миску, солим, перчим, перемешиваем и оставляем на ночь в холодильнике.

Две луковицы разрезаем пополам, морковь на две части, или на четыре, если морковка попалась крупная. Кладем в жаропрочную посуду овощи, чеснок, лавровый лист, специи, утку, и все перемешиваем. Добавляем воду и вино.

Ставим в разогретую духовку минимум на два часа. Время от времени открываем духовку и перемешиваем утку с овощами. Вы поймете, когда утра готова: мясо будет свободно отделяться от костей. Вытаскиваем посудину с уткой и овощами, охлаждаем, так чтобы мясо не обжигало руки и снимаем мясо с костей. Перекладываем мясо в другую миску вместе с овощами и мясным соком.

Последнюю луковицу мелко нарезаем и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета, добавляем к утке и овощам.

Теперь утиный жир и кожу, которые мы припасли в холодильнике, достаем и на медленном огне вытапливаем жир. Получившиеся шкварки можно съесть просто так.

Мясо утки и овощи пробиваем в блендере или комбайне на небольшой скорости, чтобы масса стала однородной, но у нее осталась текстура.

Перекладываем риет в формочки, заливаем сверху растопленным утиным жиром и отправляем в холодильник. Есть можно, когда жир застынет.

Особенно хорош риет с подсушенными гренками и ягодным соусом вроде клюквенного.

Также вы можете приготовить паштет из курицы. Не из печени, как готовят обычно, а именно из куриного мяса.