Ідеально для бутербродів. Як приготувати рієт з качки

Рієт — це класична французька страва та відмінна альтернатива традиційному паштету.

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Про те, як готувати паштети, зазвичай знають усі, а, чуючи про рієт, думають, що це набагато складніше. Але це проста народна закуска, яку готували у Франції з такої давнини, що вже ніхто й не пам'ятає, коли це стало традицією. Від паштету рієт відрізняється консистенцією та способом приготування. Інгредієнти для рієту спочатку необхідно приправити і просолити, а потім готувати на повільному вогні протягом тривалого часу так, щоб м'ясо стало м'яким і почало віддриватися від кісток.

Слово "рієт" походить від французького rillettes, що буквально позначає "шматок свинини". Зі свинини рієт теж готують, але саме рієт із качки став "класикою жанру".

Традиційний рієт з качки

Складові:

Качка — 1 штука;

Три цибулини;

Одна морквина;

Біле сухе вино — 150 мл;

Часник — 3 зубчики;

Вода — 150 мл;

Вершкове масло — 30 г;

Лавровий лист, мелений чорний перець, чебрець, розмарин, сіль.

Промиваємо качку, знімаємо з неї шкіру і забираємо в холодильник. Відокремлюємо від тушки ніжки та крильця. Зрізаємо з кісток грудку. Її можна додати в рієт, а можна заморозити та використовувати для інших страв.

Розрізаємо каркас качки на кілька частин, зрізаємо жир і також забираємо в холодильник.

Перекладаємо оброблену качку в миску, солимо, перчимо, перемішуємо та залишаємо на ніч у холодильнику.

Дві цибулини розрізаємо навпіл, моркву на дві частини, або на чотири, якщо вона попалася велика. Кладемо в жароміцний посуд овочі, часник, лавровий лист, спеції, качку і все перемішуємо. Додаємо воду та вино.

Ставимо в розігріту духовку щонайменше на дві години. Іноді відкриваємо духовку та перемішуємо качку з овочами. Ви зрозумієте, коли рієт готовий: м'ясо буде вільно відокремлюватися від кісток. Витягуємо посудину з качкою та овочами, охолоджуємо, так щоб м'ясо не обпікало руки, та знімаємо м'ясо з кісток. Перекладаємо м'ясо в іншу миску разом з овочами та м'ясним соком.

Останню цибулину дрібно нарізаємо і обсмажуємо на вершковому маслі до золотистого кольору, додаємо до качки та овочів.

Тепер качиний жир та шкіру, які ми припасли в холодильнику, дістаємо та на повільному вогні витоплюємо жир. Шкварки можна з'їсти просто так.

М'ясо качки та овочі перебиваємо у блендері чи комбайні на невеликій швидкості, щоб маса стала однорідною, але в неї залишилася текстура.

Перекладаємо рієт у форми, заливаємо зверху розтопленим качиним жиром і відправляємо в холодильник. Їсти можна, коли жир застигне.

Особливо гарний рієт з підсушеними грінками та ягідним соусом на зразок журавлинного.

Також ви можете приготувати паштет із курки. Не з печінки, як зазвичай готують, а саме з курячого м'яса.