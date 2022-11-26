Популярная классика. Рецепт салата с курицей и ананасами

Популярный с постсоветских времен салат со странным, но вкусным сочетанием продуктов.

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Салат с курицей и ананасами появился в 1990-е, когда в магазинах появились консервированные кубинские ананасы. Неясно, кто первый придумал смешать курицу, кукурузу и ананасы, но получилось оригинально.

И новый салат завоевал сердца. Прошло тридцать лет, в магазинах появились самые экзотические продукты, но салат из курицы с ананасом по-прежнему остается одним из лидеров кулинарных запросов в Сети.

Вариаций на эту тему также появилось немало, но чтобы ощутить всю полноту вкуса, нужно приготовить стандартный, классический салат.

Салат из курицы с ананасом

Ингредиенты:

Два куриных яйца;

Консервированная кукуруза — 1 банка;

Консервированный ананас — 380 гр;

Свежие огурцы — 2 штуки;

Куриное филе — 300 гр;

Майонез, соль.

Куриное филе отварить и разделить и нарезать кубиками. Яйца отварить вкрутую и мелко порубить. Свежие огурцы нарезать соломкой. Ананасы порезать кубиками.

Салат выкладывается слоями, которые промазываются майонезом. Самый нижний – это курица, потом следуют ананасы и огурцы. После этапа с огурцами салат нужно отставить минут на 20, потом сверху выложить слой отварных яиц и завершающий этап: слой консервированной кукурузы.

Также еще слои иногда укладывают в другом порядке: сначала курица, затем ананасы, потом яйца, смазывая каждый слой майонезом. Но в таком случае не используется консервированная кукуруза, а верхний слой посыпается тертым сыром

Напомним, также вы можете приготовить простой и вкусный салат из моркови с твердым сыром и чесноком.