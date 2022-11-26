Популярная классика. Рецепт салата с курицей и ананасами
Популярный с постсоветских времен салат со странным, но вкусным сочетанием продуктов.
Салат с курицей и ананасами появился в 1990-е, когда в магазинах появились консервированные кубинские ананасы. Неясно, кто первый придумал смешать курицу, кукурузу и ананасы, но получилось оригинально.
И новый салат завоевал сердца. Прошло тридцать лет, в магазинах появились самые экзотические продукты, но салат из курицы с ананасом по-прежнему остается одним из лидеров кулинарных запросов в Сети.
Вариаций на эту тему также появилось немало, но чтобы ощутить всю полноту вкуса, нужно приготовить стандартный, классический салат.
Салат из курицы с ананасом
Ингредиенты:
- Два куриных яйца;
- Консервированная кукуруза — 1 банка;
- Консервированный ананас — 380 гр;
- Свежие огурцы — 2 штуки;
- Куриное филе — 300 гр;
- Майонез, соль.
Куриное филе отварить и разделить и нарезать кубиками. Яйца отварить вкрутую и мелко порубить. Свежие огурцы нарезать соломкой. Ананасы порезать кубиками.
Салат выкладывается слоями, которые промазываются майонезом. Самый нижний – это курица, потом следуют ананасы и огурцы. После этапа с огурцами салат нужно отставить минут на 20, потом сверху выложить слой отварных яиц и завершающий этап: слой консервированной кукурузы.
Также еще слои иногда укладывают в другом порядке: сначала курица, затем ананасы, потом яйца, смазывая каждый слой майонезом. Но в таком случае не используется консервированная кукуруза, а верхний слой посыпается тертым сыром
Напомним, также вы можете приготовить простой и вкусный салат из моркови с твердым сыром и чесноком.