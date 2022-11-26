Найпопулярніша класика. Рецепт салату з куркою та ананасами
Популярний із пострадянських часів салат із дивним, але смачним поєднанням продуктів.
Салат із куркою та ананасами з'явився у 1990-х, коли в магазинах з'явилися консервовані кубинські ананаси. Невідомо, хто перший вигадав змішати курку, кукурудзу й ананаси, але вийшло оригінально.
І новий салат завоював серця. Минуло тридцять років, у магазинах з'явилися найекзотичніші продукти, але салат із курки з ананасом, як і раніше, залишається одним із лідерів кулінарних запитів у мережі.
Варіацій на цю тему також з'явилося чимало, але щоб відчути всю повноту смаку, потрібно приготувати стандартний, класичний салат.
Салат із курки з ананасом
Інгредієнти:
- два курячі яйця;
- консервована кукурудза — 1 банка;
- консервований ананас — 380 г;
- свіжі огірки — 2 штуки;
- куряче філе — 300 г;
- майонез, сіль.
Куряче філе відварити та розділити та нарізати кубиками. Яйця відварити круто та дрібно порубати. Свіжі огірки нарізати соломкою. Ананаси нарізати кубиками.
Салат викладається шарами, що промазуються майонезом. Найнижчий — це курка, потім кладуть ананаси й огірки. Після етапу з огірками салат потрібно відставити хвилин на 20, потім зверху викласти шар відварених яєць і завершальний етап: шар консервованої кукурудзи.
Також ще шари іноді укладають в іншому порядку: спочатку курка, потім ананаси, потім яйця, змащуючи кожен шар майонезом. Але в такому разі не використовується консервована кукурудза, а верхній шар посипається тертим сиром.
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