Отличный гарнир. Как приготовить классическую тушеную капусту с томатной пастой

Тушеную капусту можно приготовить разными способами, но рецепт капусты, тушеной с томатной пастой – это классика.

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Белокочанная капуста – это универсальный продукт. С ней варят борщ, готовят пирожки и ее тушат, как гарнир. Но есть классический рецепт тушеной капусты с томатной пастой, которым всем знаком с детства.

Его подавали в кафе и столовых и в нем частенько попадался лавровый листочек. Это отличный гарнир к мясу и сытное блюдо, которое легко приготовить дома.

Тушеная капуста с томатной пастой

Ингредиенты:

Капуста белокочанная (уже нарезанная) – 1 кг;

Одна луковица;

Томатная паста – 4 ст.л.;

Растительное масло, пара лавровых листиков, перец черный молотый, соль.

Сначала подготовьте продукты. Луковицу почистите и нарежьте кубиками. У капусты уберите верхние вялые листья и вырежьте кочерыжку. Нашинкуйте капусту потоньше. И перетрите с солью, как если бы вы готовили ее к засолке.

Разогрейте сковороду и пожарьте лук на растительном масле, пока он не станет прозрачным. Выложите в сковороду половину капусты и перемешайте. Когда она чуть осядет, выложите оставшуюся капусту. Добавьте лавровый лист и поперчите. Тушите капусту 20-30 минут на маленьком огне, постоянно ее помешивая, чтобы она не подгорела.

Когда капуста станет мягкой, добавьте томатную пасту. Перемешайте, снова накройте крышкой и оставьте тушиться на 5 минут.

Затем снова перемешайте содержимое сковороды и оставьте тушиться еще на 5 минут. После чего огонь выключите.

Томатную пасту в этом рецепте можно заменить на помидоры в собственном соку, свежие помидоры или любой томатный соус.

Также из белокочанной капусты вы можете приготовить классический американский салат коулслоу. Коулслоу подают в ресторанах и кафе с фаст-фудом, вроде KFC. Но рецепт его настолько прост, что приготовить его может каждый на собственной кухне.