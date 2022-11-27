Чудовий гарнір. Як приготувати капусту з томатною пастою

Тушковану капусту можна приготувати у різний спосіб, але рецепт капусти, тушкованої з томатною пастою — це класика.

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Білокачанна капуста — це універсальний продукт. З нею варять борщ, готують пиріжки і її тушкують, як гарнір. Але є класичний рецепт тушкованої капусти з томатною пастою, яким усім знайомий з дитинства.

Його подавали в кафе і їдальнях і в ньому частенько траплявся лавровий листочок. Це чудовий гарнір до м'яса і ситна страва, яку легко приготувати вдома.

Тушкована капуста з томатною пастою

Складові:

Капуста білокачанна (вже нарізана) — 1 кг;

Одна цибулина;

Томатна паста — 4 ст. л.

Рослинна олія, пара лаврових листочків, перець чорний мелений, сіль.

Спочатку підготуйте продукти. Цибулину почистіть і наріжте кубиками. У капусти приберіть верхнє мляве листя і виріжте качан. Наріжте капусту тонше. І перетріть із сіллю, якби ви готували її до засолювання.

Розігрійте сковороду і посмажте цибулю на олії, поки вона не стане прозорою. Викладіть половину капусти в сковороду і перемішайте. Коли вона трохи осяде, викладіть капусту, що залишилася. Додайте лавровий лист і поперчіть. Тушкуйте капусту 20-30 хвилин на маленькому вогні, постійно її помішуючи, щоб вона не підгоріла.

Коли капуста стане м'якою, додайте томатну пасту. Перемішайте, знову накрийте кришкою і залиште гасити на 5 хвилин.

Потім знову перемішайте вміст сковороди і залиште тушити ще на 5 хвилин. Після цього вогонь вимкніть.

Томатну пасту у цьому рецепті можна замінити на помідори у власному соку, свіжі помідори чи будь-який томатний соус.

Також з білокачанної капусти можна приготувати класичний американський салат коулслоу. Коулслоу подають у ресторанах і кафе з фаст-фудом, на кшталт KFC. Але рецепт його настільки простий, що приготувати його може кожен на власній кухні.