Завтрак за 20 минут. Рецепт яичных маффинов с овощами
20 минут и несколько простых ингредиентов создадут для вас идеальный завтрак.
Маффины это не всегда о сладком десерте к чаю. Они могут стать хорошей альтернативой полезному завтраку, если выбрать правильные ингредиенты. О приготовлении такого рассказывает украинский ресторатор Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 5 яиц
- ¼ цуккини
- ½ томата
- ½ сладкого красного перца
- 3-4 шампиньоны
- 1 ст. л. муки
- 50 г твердого сыра
- соль и перец по вкусу
Для начала готовим наши овощи. Нарезаем их маленькими кубиками, чтоб размер был приблизительно одинаковым. После этого перекладываем овощи в миску.
Перемешиваем их, чтобы получилась равномерная "начинка" для маффинов.
После этого берём металлические или силиконовые формочки и заполняем их овощами примерно на половину.
Разбиваем в миску 5 яиц. Взбиваем их вилкой или венчиком, пока не образуется легкая пена.
Добавляем в яйца 1 ст. л. муки. Мешаем, чтобы не осталось комочков.
Натираем на терке 50 г любого твердого сыра и добавляем его к яичной смеси. Все это хорошо мешаем.
Выливаем яичную смесь к овощам в формочки. Запекаем яичные маффины в духовке с температурой 180 градусов 15-20 минут. После этого даем немного времени для охлаждения и затем вынимаем из формочек.
Напомним, как приготовить традиционные голубцы в мультиварке.