Завтрак за 20 минут. Рецепт яичных маффинов с овощами

20 минут и несколько простых ингредиентов создадут для вас идеальный завтрак.

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Маффины это не всегда о сладком десерте к чаю. Они могут стать хорошей альтернативой полезному завтраку, если выбрать правильные ингредиенты. О приготовлении такого рассказывает украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

5 яиц

¼ цуккини

½ томата

½ сладкого красного перца

3-4 шампиньоны

1 ст. л. муки

50 г твердого сыра

соль и перец по вкусу

Для начала готовим наши овощи. Нарезаем их маленькими кубиками, чтоб размер был приблизительно одинаковым. После этого перекладываем овощи в миску.

Перемешиваем их, чтобы получилась равномерная "начинка" для маффинов.

После этого берём металлические или силиконовые формочки и заполняем их овощами примерно на половину.

Разбиваем в миску 5 яиц. Взбиваем их вилкой или венчиком, пока не образуется легкая пена.

Добавляем в яйца 1 ст. л. муки. Мешаем, чтобы не осталось комочков.

Натираем на терке 50 г любого твердого сыра и добавляем его к яичной смеси. Все это хорошо мешаем.

Выливаем яичную смесь к овощам в формочки. Запекаем яичные маффины в духовке с температурой 180 градусов 15-20 минут. После этого даем немного времени для охлаждения и затем вынимаем из формочек.

Напомним, как приготовить традиционные голубцы в мультиварке.