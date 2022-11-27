Сніданок за 20 хвилин. Рецепт яєчних мафінів з овочами
Менш як пів години та кілька простих інгредієнтів створять для вас ідеальний сніданок.
Мафіни це не завжди про солодкий десерт до чаю. Вони можуть стати і хорошою альтернативою корисному сніданку, якщо обрати правильні інгредієнти. Про приготування такого розповідає український ресторатор Євген Клопотенко.
ІНГРЕДІЄНТИ
- 5 яєць
- ¼ цукіні
- ½ томата
- ½ солодкого червоного перцю
- 3-4 печериці
- 1 ст. л. борошна
- 50 г твердого сиру
- сіль і перець до смаку
Для початку готуємо наші овочі. Нарізаємо їх невеликими кубиками, щоб розмір був приблизно однаковим. Після цього перекладаємо овочі в миску.
Перемішуємо їх, щоб вийшла рівномірна "начинка" для мафінів.
Після цього беремо металеві або силіконові формочки і заповнюємо їх овочами приблизно на половину.
Розбиваємо в миску 5 яєць. Збиваємо їх виделкою або вінчиком, поки не утвориться легка піна.
Додаємо до яєць 1 ст. л. борошна. Мішаємо, щоб не залишилося грудочок.
Натираємо на тертці 50 г будь-якого твердого сиру і додаємо сир до яєчної суміші. Усе це гарно мішаємо.
Виливаємо яєчну суміш до овочів у формочки. Запікаємо яєчні мафіни в духовці з температурою 180 градусів 15-20 хвилин. Після цього даємо трохи часу для охолодження і потім виймаємо з формочок.
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