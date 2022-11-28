Полезный и вкусный салат из пекинской капусты с курицей
На приготовление такого салата уйдет совсем немного времени.
Поздняя осень и зима – время, когда свежих овощей и витаминов гораздо меньше, чем летом, поэтому важно построить свой рацион так, чтобы максимально обеспечить организм необходимыми микроэлементами. Предлагаем приготовить легкий и вкусный салат из полезных ингредиентов, в котором отсутствует майонез, по рецепту кулинарного блогера Дины.
Салат из пекинской капусты с курицей и кукурузой
Ингредиенты:
- Отварная куриная грудка – 300 гр;
- Пекинская капуста – 250-300 гр;
- Кукуруза – 1 банка;
- Помидор свежий – 200 гр;
- Твердый сыр – 150 гр.
Для заправки:
- Сметана – 2-3 ст. л;
- Горчица – 1 ч. л;
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
Куриную грудку порезать кубиками и высыпать в глубокую посуду. Туда же отправить кукурузу и порезанную на мелкие полоски пекинскую капусту, а также помидор, порезанный кубиками. Сыр натереть на крупной терке и смешать с остальными ингредиентами.
Сметану хорошо перемешать с горчицей и солью, и полученной смесью заправить салат. При необходимости готовое блюдо можно досолить.
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