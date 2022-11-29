Идеальны к завтраку. Как приготовить французские тосты с яблоками

Гренки на завтрак – это простой способ использовать черствый хлеб, но, добавив к нему яблоки, его можно превратить в изысканное лакомство.

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Завтрак очень важен, даже если это просто чашечка кофе, но если к кофе добавить французский тост с яблоками и корицей, то утро сразу станет веселей.

Во Франции такие тосты называют pain perdu ("потерянный хлеб") и делают, используя черствый белый хлеб. И к слову, именно с зачерствевшими булочками такие тосты получаются вкуснее. Кроме карамелизированных яблок, вы также можете использовать любой топпинг, который вам по душе: мед, шоколадную пасту, любые ягоды, взбитые сливки, джем, или просто присыпать тосты сверху сахарной пудрой. В любом случае получится вкусно.

Французские тосты с яблоками

Для тостов:

Белый хлеб — 6 кусочков;

Три яйца;

Соль – на кончике ножа;

Сахар – 1 ч.л.

Молоко – 2 ст.л. на одно яйцо;

Масло сливочное или растительное – три ст. л.

Для яблок:

Яблоки – минимум три;

Топленое масло (или любое другое) – 50 гр;

Корица;

Сахар.

Очистите и мелко нарежьте яблоки. Разогрейте топленое масло в глубокой сковороде, притомите в нем ломтики яблок до мягкости, посыпьте сахаром и корице и томите, пока сахар не растворится. Отложите яблоки в миску.

Теперь время приступать к тостам. Разбейте в миску яйца, добавьте соль и сахар и взбивайте венчиком. Добавьте молоко и снова взбейте. Можно использовать сливки, так тоже выйдет вкусно, если нет молока и сливок, добавьте воды.

Разогрейте сковороду. Кусочки хлеба обмакните в яично-молочную смесь с двух сторон. Главное, не переборщите, иначе хлеб размякнет. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки и выкладывайте на тарелку. Сверху положите наши яблоки с корицей, посыпьте сахарной пудрой и подавайте. Можно украсить мятой.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусные гренки. Ведь они могут быть не только сладкими. А гренками с чесноком всегда можно дополнить суп.