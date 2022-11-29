Идеальны к завтраку. Как приготовить французские тосты с яблоками
Гренки на завтрак – это простой способ использовать черствый хлеб, но, добавив к нему яблоки, его можно превратить в изысканное лакомство.
Завтрак очень важен, даже если это просто чашечка кофе, но если к кофе добавить французский тост с яблоками и корицей, то утро сразу станет веселей.
Во Франции такие тосты называют pain perdu ("потерянный хлеб") и делают, используя черствый белый хлеб. И к слову, именно с зачерствевшими булочками такие тосты получаются вкуснее. Кроме карамелизированных яблок, вы также можете использовать любой топпинг, который вам по душе: мед, шоколадную пасту, любые ягоды, взбитые сливки, джем, или просто присыпать тосты сверху сахарной пудрой. В любом случае получится вкусно.
Французские тосты с яблоками
Для тостов:
- Белый хлеб — 6 кусочков;
- Три яйца;
- Соль – на кончике ножа;
- Сахар – 1 ч.л.
- Молоко – 2 ст.л. на одно яйцо;
- Масло сливочное или растительное – три ст. л.
Для яблок:
- Яблоки – минимум три;
- Топленое масло (или любое другое) – 50 гр;
- Корица;
- Сахар.
Очистите и мелко нарежьте яблоки. Разогрейте топленое масло в глубокой сковороде, притомите в нем ломтики яблок до мягкости, посыпьте сахаром и корице и томите, пока сахар не растворится. Отложите яблоки в миску.
Теперь время приступать к тостам. Разбейте в миску яйца, добавьте соль и сахар и взбивайте венчиком. Добавьте молоко и снова взбейте. Можно использовать сливки, так тоже выйдет вкусно, если нет молока и сливок, добавьте воды.
Разогрейте сковороду. Кусочки хлеба обмакните в яично-молочную смесь с двух сторон. Главное, не переборщите, иначе хлеб размякнет. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки и выкладывайте на тарелку. Сверху положите наши яблоки с корицей, посыпьте сахарной пудрой и подавайте. Можно украсить мятой.
Ранее Фокус писал, как приготовить вкусные гренки. Ведь они могут быть не только сладкими. А гренками с чесноком всегда можно дополнить суп.