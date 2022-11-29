Ідеальні для сніданку. Як приготувати французькі тости з яблуками

Грінки на сніданок — це простий спосіб використовувати черствий хліб, але, додавши до нього яблука, його можна перетворити на вишукані ласощі.

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Сніданок дуже важливий, навіть якщо це просто чашка кави, але якщо до кави додати французький тост із яблуками та корицею, то ранок одразу стане веселішим.

У Франції такі тости називають pain perdu ("втрачений хліб") і роблять, використовуючи черствий білий хліб. І, до речі, саме із зачерствілими булочками такі тости виходять смачнішими. Крім карамелізованих яблук, ви також можете використовувати будь-який топінг, який вам до душі: мед, шоколадну пасту, будь-які ягоди, збиті вершки, джем, або просто присипати тости зверху цукровою пудрою. У будь-якому випадку вийде смачно.

Французькі тости з яблуками

Для тостів:

білий хліб — 6 шматочків;

три яйця;

сіль — на кінчику ножа;

цукор — 1 ч. л.;

молоко — 2 ст. на одне яйце;

масло вершкове або рослинне — 3 ст. л.

Для яблук:

яблука — щонайменше три;

топлене масло (або будь-яке інше) — 50 г;

кориця;

цукор.

Очистіть і дрібно наріжте яблука. Розігрійте топлене масло в глибокій сковороді, притоміть в ньому скибочки яблук до м'якості, посипте цукром і корицею та готуйте, поки цукор не розчиниться. Відкладіть яблука в миску.

Тепер час готувати тости. Розбийте в миску яйця, додайте сіль і цукор та збивайте вінчиком. Додайте молоко та знову збийте. Можна використовувати вершки, так теж вийде смачно, якщо немає молока та вершків, додайте води.

Розігрійте сковороду. Шматочки хліба вмочіть у яєчно-молочну суміш із двох сторін. Головне, не переборщіть, інакше хліб розм'якне. Обсмажуйте з двох боків до рум'яної скоринки та викладайте на тарілку. Зверху покладіть наші яблука з корицею, посипте цукровою пудрою та подавайте. Можна прикрасити м'ятою.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні грінки. Адже вони можуть бути не лише солодкими. А грінками із часником завжди можна доповнити суп.