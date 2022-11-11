Грінки на будь-який смак: три простих та швидких рецепти

Прості в приготуванні грінки стануть хорошим доповненням до будь-якої страви.

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Грінки — універсальна страва на кожен день. Вони хороші як перекус, основи для тостів, як закуска і просто доповнення до основних страв. Пропонуємо приготувати грінки трьома способами, кожен з яких подарує новий смак зі схожих інгредієнтів.

Грінки з часником

Складові:

Хліб житній — 250 гр;

Соняшникова олія — 2 ст. л;

Часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування:

На добре розігріту сковороду налити олію, хліб порізати на тонкі шматочки бажаної форми. Обсмажувати хліб з кожного боку по хвилині, доки краї не почнуть підсихати. Часник очистити, пропустити через часникодавку, посолити. Готові грінки натерти часником і можна подавати до столу.

Грінки з часником та сиром

Складові:

Батон — 5 шматків;

Часник — 1 зубчик;

Твердий сир — 50 г;

Майонез — 50 г;

Варений жовток — 2 шт.;

Рослинна олія — 2 ст. л;

Зелень.

Спосіб приготування:

Батон взяти порізаний або порізати на тонкі шматочки цілий і обсмажити, як у попередньому рецепті. Часник пропустити через часникодавку, змішати з майонезом і змастити цією масою гарячі грінки, зверху посипати жовтком і тертим сиром. Зелень покласти зверху на сир. Її можна дрібно нарізати, а можна покласти і одну гілочку.

Грінки у яйці

Складові:

Білий хліб — 8 шматочків;

Яйце сире — 2 шт;

Молоко — 100мл;

Сіль, перець;

Рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати кляр. Для цього змішати молоко, яйця, сіль та перець. Все добре перемішати, щоб сіль розчинилася. Розігріти сковорідку з олією. Хліб занурити в кляр, добре вимочивши з обох боків і відправити смажитися на середній вогонь по хвилині-півтори з кожного боку. Готові грінки спочатку викласти на паперові серветки, щоб забрати зайвий жир.

Такі ж грінки можна приготувати і солодкими, додавши до кляру замість солі цукор.

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